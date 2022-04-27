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До полномасштабного вторжения русских войск отечественный агропродовольственный сектор экономики обеспечивал более 40% экспорта Украины. По отдельным продуктам Украина занимала высокие позиции в мировом рейтинге. В частности, по пшенице наше государство – пятый экспортер, обеспечивающий 12% мирового экспорта, по кукурузе – четвертый (16%), по ячменю и рапсу – третий (по 20%), по маслу – первый (50%), по меду – второй (12%), по орехам – пятый (5%), по курятине – седьмой (3%).

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Таких результатов удалось достичь потому, что отечественные аграрии производили сельскохозяйственной продукции в несколько раз больше потребностей внутреннего рынка по всем видам, кроме плодов ягод и винограда. В частности, производство яиц объемы внутреннего потребления превышает на 25%, а по группе зерновых — более чем втрое, что характеризует экспортную направленность отрасли.

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На международных рынках Украина зарекомендовала себя мощным и надежным экспортером агропродукции, от поставок которой зависит продовольственная безопасность многих стран, особенно Северной Африки, Ближнего Востока и Азии.

Основные поставки производились водным транспортом. Из украинских портов ежемесячно экспортировалось 5-6 млн тонн агропродовольственной продукции.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в настоящее время в стране для экспорта остается около 20 млн тонн зерна из прошлогоднего урожая. Но с начала военного вторжения все порты Украины в Черном и Азовском морях были заблокированы, а коммерческие суда атакованы. Поэтому сейчас поставка товаров водным транспортом невозможна.

Альтернативным вариантом выступает переориентация экспортных путей на западные границы и вывоз продукции железной дорогой и автомобильным транспортом. Однако возможности такого экспорта по сравнению с морским транспортом намного меньше и составляют 0,6-1 млн тонн в месяц. При этом грузовые перевозки дороже, а транзит длиннее, что увеличивает конечную стоимость пищевых продуктов. Поиск новых логистических решений и пути экспорта продукции продолжается. Кабинет Министров Украины создал Координационный совет по логистике в сельском хозяйстве.

Блокада украинских портов коснется сотен миллионов людей по всему миру. Уменьшение объемов экспорта агропродукции из Украины уже привело к потрясениям на рынках основных зерновых культур и растительного масла, способствовало повышению мировых цен на продовольствие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в марте этого года они резко выросли и достигли максимального исторического уровня.

Учитывая войну на территории Украины, FAO прогнозирует, что объем торговли зерновыми в мире в текущем сельскохозяйственном году составит 469 млн тонн, что ниже уровня прошлого сезона 2020-2021 годов.

Украина имеет все возможности и готова поставить свою агропродукцию в довоенных объемах для улучшения ситуации на продовольственных рынках мира. Но для этого нужно разблокировать порты Украины в Черном и Азовском морях и создать безопасные условия для судов с экспортной продукцией. Другой альтернативы для покрытия дефицита экспорта из Украины не существует. Соответственно, цены на продукты питания в мире и далее будут расти.

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В условиях военного положения правительство стремится не только активизировать экспорт продовольствия из Украины, но и обеспечить достаточное количество пищевых продуктов на внутреннем рынке. С этой целью Кабмин постановлением №207 от 5 марта 2022 года запретил экспорт овса, пшена, гречки, сахара, соли, ржи, крупного рогатого скота, а также мяса и субпродуктов. Экспорт других товаров происходит в правовом режиме мирного времени. На таможне барьеры для экспорта упрощены.

Постановлением от 24 марта 2022 года №352 Кабмин упразднил лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла, то есть исключил их из перечня товаров, экспорт и импорт которых в 2022 году подлежит лицензированию. Обязательным лицензирование остается для пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), мяса кур и яиц.

Можно с уверенностью констатировать, что героический труд отечественных аграриев и решение правительства Украины позволят обеспечить потребности внутреннего рынка страны по всем видам сельскохозяйственной продукции. При этом сохраняются определенные возможности для экспорта ее излишков. Но, учитывая нынешние условия, особое значение приобретает формирование эффективных логистических схем для поставок агропродукции за рубеж.