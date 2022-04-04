Аграрный фронт. Посевная в Винницкой области началась раньше, но есть проблемы с дизтопливом

Весенняя посевная в Винницкой области, несмотря на войну, началась на полную силу. За счет проведенной еще в прошлом году подготовки аграрии обеспечены почти всем необходимым, но есть проблемы с дизтопливом и сбытом урожая.

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"Паляница будет! Посев идет! 1,6 млн га — такая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в Винницкой области", — рассказывает о начале полевых работ начальник ОВА Сергей Борзов.

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В Винницкой области уже посеяли яровую пшеницу на площади 2,1 тысячи га (12,4% от прогноза), яровой ячмень — 11,3 тысячи га (15,2% от прогноза), овес — 0,15 тысячи га (12,5% от прогноза) и горох — 0,7 тысяч га (13,2% от прогноза). Некоторые предприятия уже закончили сеять сахарную свеклу.

Посевная 2022 в Винницкой области

В Винницкой области посевная кампания началась на 8-10 дней раньше, чем в прошлом году. Павел Каленич, владелец одной из крупнейших агрофирм в области — "Ольгополь", которая обрабатывает 5 тысяч гектаров земли, рассказывает, что озимые культуры занимают самую большую площадь на полях агрофирмы, сейчас они в хорошем состоянии, хотя очень не хватает дождя. Лучше всего перезимовали пшеница и рапс, которые занимают более половины площадей.

[ + – ] Павел Каленич: "Мы, село Ольгополь — самая южная точка Винницкой области, поэтому одними из первых выходим в поле" Фото: Агрофирма "Ольгополь"

"Мы, село Ольгополь — самая южная точка Винницкой области, поэтому одними из первых выходим в поле. Уже посеяли свеклу, небольшие площади где-то 85-100 га. Готовились к посевной еще в прошлом году, поэтому наше хозяйство позаботилось о спектре средств защиты еще до их подорожания, это обеспечило надлежащие всходы культур. А вот семена зерновых для весенней посевной оплатить в полном объеме до войны не успели, но есть договоренности с компаниями-производителями и вопрос уже решен", — рассказывает Каленич.

Как и для большинства аграриев, сложная ситуация возникла с топливом. Каленич говорит, что благодаря тому, что привык закупать с запасом на 2-3 месяца, дизельного топлива хватает, и недавно компания приобрела еще необходимые объемы дизтоплива по цене 40 грн за литр. Больше на себе эту проблему ощутили малые и средние фермерские хозяйства.

Чтобы решить проблему с топливом, Кабмин запустил программу обеспечения аграриев под сев и разрешил ввести в обращение бензин и дизельное топливо экологических классов Евро 3 и Евро 4. Также государство разрабатывает и другие механизмы обеспечения аграриев горючим. Однако в разговоре с Фокусом аграрии отмечают, что все же рассчитывают в первую очередь на собственные силы.

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"Больше всего площади занимают озимые. Мы успели вовремя провести осеннюю посевную, получить хорошие всходы урожая и позаботиться о защите растений. Озимые на полях в надлежащем состоянии. Мы — скорее семенное хозяйство, поэтому в севообороте пшеница, ячмень и рапс, соя, кукуруза, овес и высокомасличный подсолнечник. Что касается ранней группы яровых, то под эти культуры заложили небольшие площади, большую часть занимает горох. А вот поздние яровые зерновые – это стратегические культуры. Потому под кукурузу отвели 1500 га, а подсолнечник займет до 700 га. Сейчас активная фаза посадки кукурузы", – рассказывает Каленич.

Аграрий отмечает, что изменений в приоритетах севооборотов не было, а главным вызовом будет сбыт продукции — из-за того, что Россия блокирует украинские морские порты.

"У нас практически все сельское хозяйство завязано на экспорте, поэтому пока порт будет заблокирован, будут серьезные проблемы. У нас заключены экспортные контракты и фактически расписаны продажи по месяцам до июня. С 24 февраля никакого движения по ним нет. Срываются поставки. Мы же деньги заранее не брали, просто знаю, что заключены контракты, знаю, какой у меня будет баланс", — объясняет аграрий.

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По словам Каленича, в такой ситуации часть сырья будут продавать на внутренний рынок, пока руководство страны не найдет возможность изменить логистику. Без моря компания не может экспортировать в больших объемах. Сейчас Украина ведет переговоры об отправке своего агроэкспорта через европейские морские порты.

Из-за блокирования портов агрессором Украина может экспортировать только 600-800 тысяч тонн зерновых ежемесячно, в то время как до войны этот показатель превышал 4 миллиона тонн.

"Подсолнух у нас высокоолеиновый, мы и здесь его продадим, пшеницы около 5000 тонн тоже уйдет на внутренний рынок, а вот с кукурузой будет проблематично. Что касается продовольственных запасов, Украина будет всем обеспечена. Хлеб, крупы, мука, растительное масло — на внутреннем рынке с этим проблем не будет, будет проблема, как продать за границу. Валютные контракты есть, а реализации сегодня фактически нет, а людям нужно платить зарплаты", — рассказывает Каленич.

[ + – ] Изменений в приоритетах севооборотов не было, а главным вызовом будет сбыт продукции — из-за того, что Россия блокирует украинские морские порты Фото: Агрофирма "Ольгополь"

По словам агрария, продовольственный кризис ждет все страны, которые зависимы от украинских поставок, а подорожание топлива и удобрений пропорционально скажется на ценах на продуктах в Украине. Что касается работы аграриев во время войны, настроение у них боевое. Люди не боятся выходить в поля и работают на полную.

"Настроение у людей — то, что нужно! Механизатором или водителем быть проще, чем быть на передовой или даже в теробороне. Сейчас нужно работать с удвоенной энергией. Формирование продовольственной безопасности — то, что направляет нашу экономику на будущую победу", — говорит Каленич.

Отвечая на вопрос о том, что рассказывают коллеги из регионов, где сейчас из-за российской агрессии горячо, Павел Каленич набирает Александра Кебу — коллегу из Донецкой области (Красноармейский р-н). Бои идут всего в 30 км от него. По словам дончанина, аграрии продолжают работать даже в таких условиях, сам Александр под грохот боев подрезает свои виноградники, рассчитывает на щедрый урожай и обещает угостить вином после победы. Он уже начал посев пшеницы, а топливо привозит из соседних областей.

При агрофирме "Ольгополь" работает модернизированная пекарня, где выпекается около двух тысяч буханок хлеба за смену. Весь хлеб выпекается из зерна, собранного на полях компании.

"Пекарня работает и обеспечивает нужды местного населения. Это около 2000-2500 буханок в день. Как война началась, был ажиотаж, мы увеличили мощности и пекли по 4000 буханок в день, цены принципиально не поднимали. Сейчас люди уже успокоились, такого ажиотажа нет", — рассказывает Каленич.

[ + – ] Чтобы решить проблему с топливом, Кабмин запустил программу обеспечения аграриев под сев Фото: Агрофирма "Ольгополь"

Несмотря на общее сложное положение, украинские аграрии активно приобщились к поддержке ВСУ. Каленич предложил винницким аграриям сброситься по 100 гривен с каждого гектара обрабатываемых земель. Первый взнос — 500 тысяч гривен — поступил от агрофирмы "Ольгополь", еще полмиллиона от структурных подразделений этого хозяйства, а через несколько дней аграрии перечислили в поддержку ВСУ более 10 миллионов гривен, и сбор средств для украинских воинов продолжается.

Аграрии говорят, что оккупантам не удастся вызвать продовольственный кризис в Украине. Винницкая ОВА еще до начала посевной призвала меньше сеять кукурузы и подсолнечника, которые раньше шли на экспорт, а больше — продовольственного зерна и гречихи, поэтому большинство агрокомпаний успели переориентировать свои посевы.