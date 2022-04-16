Два хаба и кластеры. Как решить транспортные проблемы Украины в военное время

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В начале марта, говоря о формате мобилизационной экономики, я отмечал несколько важных моментов:

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Условное решение эконометрической "транспортной задачи" для координации логистических потоков. Включение малого и среднего бизнеса в систему госзаказа в контексте социальных проектов. Применение хабового принципа накопления и перераспределения гуманитарных потоков.

Брифинг в Офисе президента показал, что многое в данном направлении удалось сделать.

Глава Офиса Андрей Ермак рассказал о работе Координационного штаба по социальным и гуманитарным проектам.

Удалось решить ту самую "транспортную задачу" в масштабах страны, систематизировав и упорядочив логистические потоки.

Создан портал гуманитарной помощи для населения.

На мой взгляд, среди перспективных направлений — упорядочивание колоссальных частных транспортных потоков.

Важно

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Чтобы не в Фейсбуке писать "довезу до Львова двух человек", а просто оставить заявку на перевозку на онлайн-платформе государственного украинского аналога "блаблакар" с опцией гуманитарных перевозок (передать лекарства и т.д.).

Возможно, такую платформу стоит интегрировать с "Дией".

Второе направление озвучил заместитель руководителя Офиса — Кирилл Тимошенко.

Малый и средний бизнес активно привлекается в рамках госзаказа к производству гуманитарных продуктовых наборов — более 10 млн штук, которые будут распределяться среди нуждающихся.

Железная дорога решает сложнейшие эвакуационные задачи.

Создана эффективная система шефства, когда одна тыловая область берет под свою опеку одну фронтовую, решая задачи гуманитарного обеспечения.

И моя любимая концепция:

Хабовый и кластерный принцип решения любой социально-экономической задачи

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко рассказала о "двухтактной" хабовой модели обеспечения населения гуманитарными грузами:

а) базовый накопительный хаб во Львовской области, где пересекаются основные потоки с запада;

б) транзитный хаб в Днепропетровской области, выполняющий роль раздаточной площадки для фронтовых областей.

Стоит также отметить, что медийная активность президента Украины Владимира Зеленского, кроме опций в виде системной поддержки стратегических союзников, имеет еще и бонус в виде существенной финансовой поддержки мировых селебрети: собран с помощью частных инициатив почти миллиард долларов, из которых в распоряжение государства передано 5%, остальные средства распределяются в частном порядке.

Украина никогда не сталкивалась со столь масштабным вызовом в своей новейшей истории.

Да что там говорить: Европа не сталкивалась со времен Второй мировой.

Даже кризис в Югославии оказался меньшим по масштабу.

Стоит отметить, что уровень и качество ответов на такие вызовы оказался, в нашем случае, соразмерным.

Украина в кратчайшие сроки смогла наладить работу колоссального логистического механизма, решающего системные гуманитарные и социальные задачи.

Я думаю, что в данном случае, Украина опять удивила мир своей резистентностью к внешним шокам и удивит, в хорошем значении, еще не раз.

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