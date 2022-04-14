"Минус 5-6 грн на литре". Что дает и чего не дает снижение налогов на топливо

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В середине марта правительство обнуло акцизный сбор и снизило с 20% до 7% НДС на моторные топлива. Диаграмма иллюстрирует эффект этого решения – на сегодняшний день бензин дешевле расчетной цены с налогами на 13,34 грн/л, дизтопливо – на 11,83 грн/л.

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[ + – ] Регулируемая цена на АЗС — 33,53 и 37,43 грн/л.

Без этого дизтопливо сегодня было бы на потолке вплотную до 50 грн/л.

По моим оценкам, украинские потребители будут экономить более 4,5 млрд грн ежемесячно.

Теперь взглянем, что там на рынке. Ведь вся эта экономия произойдет только при наличии горючего как такового.

По расчетам по формуле Минэкономики, которую я использовал для вышеприведенной динамики, средняя себестоимость поставок за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л, соответственно, по бензину А-95 и ДТ. В то же время, регулируемая цена на АЗС — 33,53 и 37,43 грн/л.

Наценка составляет 3,31 и 2,90 грн/л (напомню, в формуле Минэкономики она зафиксирована на уровне 4,5 и 5 грн соответственно). Забираем 2 грн/л затрат на реализацию (зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика и т.п.) и получим расчетную чистую прибыль 1,31 и 0,9 грн/л.

На 1,65-1,8 грн/л выше заработок на премиальных видах топлива.

Следует отметить, что этот расчет справедлив, во-первых, при поставке жд-партий, во-вторых, при реализации в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.

Но важна ремарка. Расчет стоимости импорта гипотетический, потому что физически нужных объемов нет. В настоящее время импорт начали главным образом три-четыре национальных сети, но в очень ограниченных объемах.

Более реальными для рынка центра, востока и юга Украины остаются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ.

Поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает "гипотетический" ноль, а реально — минус длиной 5-6 грн на литре.

Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому опустошению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов топлива и вынуждены вводить дополнительные ограничения.

Обычной сейчас является ситуация, когда за кэш горючего нет, только для "силовиков", муниципалитетов, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты).

Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно.

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