Большие и маленькие запасы топлива: как ответить на удары РФ по заправкам, мостам и бензовозам

Нам нужно готовиться, или о больших и маленьких запасах топлива.

Очень показательным стал июльский "мини-кризис" на рынке топлива. В отличие от весеннего, в течение нескольких "жарких" дней на оптовом рынке ощущался вполне реальный дефицит, и это несмотря на весьма солидные объемы поставок. Сейчас всё в порядке, но относительно дальнейших сценариев возникает масса вопросов. Если говорить кратко, то нужно рассчитывать на худшее (а надеяться на лучшее, конечно).

Вопрос не в том, как и когда договорятся США и Иран. Это скорее вопрос цены. Для нас актуален вопрос наличия топлива. И в осенне-зимний период он может сильно обостриться.

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По какой главной причине у нас возникли недавние проблемы с топливом? Враг постепенно отрезает нас от Юга. Это тройной удар: сокращение каналов поставок топлива, увеличение потребления в связи с переориентацией "морского" экспорта на "колеса", увеличение нагрузки и снижение пропускной способности границы для импорта топлива.

Последние новости следующие: новые атаки на мост в Маяках (трасса из Рени на "большую землю") и удар реактивным "шахедом" по цистерне с маслом на той же трассе. Я думаю, при планировании стратегии обеспечения нефтепродуктами на ближайшие месяцы о Юге лучше забыть (если там что-то будет работать, это станет приятным бонусом).

Это означает, что вся нагрузка ляжет на сухопутную границу, которая и без того максимально перегружена. Все это свидетельствует о том, что система становится менее диверсифицированной, что сопряжено с соответствующими рисками — от военных до польских фермеров.

Что же теперь делать?

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Цены на бензин и дизтопливо выйдут из затишья, и это не единственное, что произойдет — главные риски осени

Нам нужны запасы. И не просто запасы, а децентрализованные.

Пока что правительство рассматривает лишь идею создания системы минимальных запасов нефтепродуктов силами топливных компаний и, по имеющейся информации, планирует запустить проект с 1 октября.

Отрасль категорически против. Ну, это действительно выглядит странно: сейчас правительство озабочено разбитыми складами продовольственных сетей и маркетплейсов, разрабатывает меры помощи и одновременно планирует заставить "топливщиков" создавать запасы нефтепродуктов на своих складах.

Вопрос первый: где хранить? Я не знаю ни одной уцелевшей нефтебазы на Левобережье. В целом по стране, полагаю, нет ни одной стационарной нефтебазы, по которой с начала войны не наносились бы удары.

Во-вторых, уже подвергаются нападениям не только нефтебазы, но и АЗС с бензовозами. Кто защитит и компенсирует потери? И если у розничных сетей есть хотя бы частичное хранение в подземных резервуарах на АЗС, то у оптовиков его нет. Им придется либо сразу уходить с рынка (таможня не оформит импорт при отсутствии подтвержденных запасов), либо ждать удара по хранилищам и уже потом покидать рынок из-за убытков. Поставщиков станет меньше, это опять-таки удар по способности поставлять топливо, вместе и отца легче бить (украинская пословица, кстати, стоит ею пользоваться).

Выход один — хранение в подземных хранилищах. Похоже, такой работой уже занимаются и государство, и частные игроки. В то же время строительство такой инфраструктуры как минимум вдвое дороже, чем наземные резервуары, но пока нет государственной поддержки хотя бы на уровне либерализации и ускорения согласования проектной документации, не говоря уже о льготном кредитовании и других стимулах.

И вот снова о децентрализации. Может, кто-то там в правительстве или на более высоких постах мечтает о крупных хранилищах, но не стоит забывать, что это уже цель, на которую можно не пожалеть и нескольких ракет. А вот если каждый импортер построит свои небольшие хранилища объемом 3–4–5–10 тыс. кубометров, это уже будет гораздо более устойчивая конструкция. Но в любом случае нужно понимать, что быстро это не будет — полтора–два года, если начать сегодня.

Вполне реально донести до граждан, муниципальных учреждений, государственных организаций и частных компаний необходимость создания запасов. Распределение запасов среди потребителей позволит предотвратить ажиотаж и чрезмерную мгновенную нагрузку на систему снабжения в случае кризисной ситуации. Ведь у нас, как только раздается какой-то "ахтунг", все одновременно бегут на заправку с полным багажником канистр и бочек, передавая панику дальше по цепочке. Создание запаса "на руках" поможет этого избежать и даст время для преодоления непредвиденной ситуации.

Важно, что топливо может долго храниться, поэтому эта "инвестиция" не пропадет.

За последние годы мы прошли уже не одно испытание, и всегда были свои сюрпризы. Среди последних — прошедшая зима. В 2022 году мы тоже преодолели настоящий кризис без моря. Нам нужно сделать выводы и подготовиться, чтобы пройти это спокойнее, без перенапряжения и ненужных затрат своих ресурсов. Они нам еще понадобятся.

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