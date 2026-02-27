Зиму прошли: как рынок топлива Украины героически пережил самый тяжелый январь

Тихий экзамен

Одним из результатов войны стало построение нового рынка горючего. С другой географией и логистикой. С полной переориентацией с Востока на Запад.

С 2022 года новая система поставок сдала несколько экзаменов, а последний — пожалуй, самый тяжелый — состоялся в январе.

Задача же была следующей: без предупреждения привезти на 25% больше горючего. А в отдельные регионы — на 40% больше. И еще в несколько раз больше арктической марки дизтоплива, потому что морозы.

Опубликованная Государственной налоговой службой на прошлой неделе статистика розничных продаж нефтепродуктов содержала именно такие цифры.

По сравнению с январем 2025 года рекордсменом стала Киевщина с результатом +37%.

На Сумщине, Полтавщине и Черкасщине был зафиксирован почти аналогичный результат — рост на 34–36%.

Меньше всего — на 9% — увеличились продажи топлива на Закарпатье (20,3 млн л). В Днепропетровской и Львовской областях, которые входят в топ-3 по проливам, реализация выросла на 26% и 16% соответственно.

Такого не ожидал никто. Но все-таки привезли! Проблемы были как с дизтопливом, так и с бензином. Довольно неплохой запас дизеля был сделан в декабре из-за поднятия акцизов с 1 января. Но здесь главной проблемой стал январский мороз. Ведь большие объемы приходились на марки южных НПЗ Греции, Турции, Саудовской Аравии и т.д., которые к морозам в -20 не очень приспособлены.

Выходом было увеличение импорта через западную границу, а именно — из Польши. Но там ждала другая проблема — замерзание порта в Щецине, который является источником поставок, в частности, морозостойкого американского дизеля и откуда везут топливо UPG и ЗПЕК. Мало того, обледенелые железнодорожные пути по всему северу Польши привели даже к схождению нескольких ЗПЕК-овских цистерн.

Тем не менее на польском направлении показали прирост ОККО и "Укрнафта", которым подставил плечо ORLEN (последний демонстрирует невероятные показатели и, в частности, в этом январе отгрузил вдвое больше, чем в прошлом году). Схожую с прошлым годом динамику показали UPG и "АО Энерго Трейд", а ЗПЕК старел с "нуля" прошлогоднего января и дал 30 тыс. т этого.

Суммарно импорт дизеля за год вырос на 43%.

Но самой тяжелой была ситуация по бензину. Его в декабре не запасали и на такой взлет продаж не рассчитывали, а он составил 30% к январю 2025 года. Как не рассчитывали на спрос из Украины и традиционные поставщики. Пришлось искать всюду, самую экзотическую партию нашла ОККО в... Испании.

Также незаметно произошло и то, что январь с половиной февраля прошли на сниженной наценке, а маржа стала еще ниже из-за перехода самих станций на генераторы, а это — еще та копеечка. Никто даже не заметил, какой кульбит пришлось выполнять поставщикам топлива. Пожалуй, это лучшая иллюстрация работы свободного и конкурентного рынка.

Что точно увидели, так это крутость наших заправочных сетей, которые накормили, напоили кофе-чаем и обогрели множество людей. В те холодные и темные дни это были настоящие островки жизни и надежды.

Без преувеличения можно сказать, что таких "вкусных и теплых" станций нет больше нигде!

