Газ, мороз, взрыв: как уберечься от трагедии, если вы используете сжиженный газ в бытовых целях
На заправочных станциях выстроились очереди — люди берут газ для обогрева помещений и приготовления пищи. Эксперт рынка Сергей Куюн обращает внимание на то, что из-за этого регулярно происходят взрывы, и дает простой совет, как этого избежать.
Вчера лично видел очереди на многих газовых станциях, люди массово заправляют баллоны сжиженным газом (LPG). В условиях энергокризиса это выход — и для приготовления пищи, и обогрева. (Сейчас сами решили обогревать офис газовым обогревателем).
Поэтому я хочу напомнить о важности правильной заправки баллонов. Ведь те новости о взрывах МАФов и различных киосков с шаурмой — это именно оно.
Вы заправляете баллон холодным, а значит, максимально сжатым газом. Если заправить полный и занести в теплое помещение, газ начнет расширяться и произойдет взрыв. Заправлять надо не более 80% емкости, а для расчета этого объема надо потрудиться взвесить баллон и провести некоторые несложные расчеты.
Пожалуйста, будьте осторожны.
Держимся!
