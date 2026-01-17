Газ, мороз, взрыв: как уберечься от трагедии, если вы используете сжиженный газ в бытовых целях

Вчера лично видел очереди на многих газовых станциях, люди массово заправляют баллоны сжиженным газом (LPG). В условиях энергокризиса это выход — и для приготовления пищи, и обогрева. (Сейчас сами решили обогревать офис газовым обогревателем).

Поэтому я хочу напомнить о важности правильной заправки баллонов. Ведь те новости о взрывах МАФов и различных киосков с шаурмой — это именно оно.

Вы заправляете баллон холодным, а значит, максимально сжатым газом. Если заправить полный и занести в теплое помещение, газ начнет расширяться и произойдет взрыв. Заправлять надо не более 80% емкости, а для расчета этого объема надо потрудиться взвесить баллон и провести некоторые несложные расчеты.

Пожалуйста, будьте осторожны.

Держимся!

