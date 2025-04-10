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Мнения

Плюс 80 копеек на литре: сколько будет стоить бензин со спиртом на АЗС и что это вообще такое

Новый бензин со спиртом, который появляется на украинских АЗС, пугает или как минимум озадачивает многих водителей. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн объясняет, что это такое и какие могут быть последствия его внедрения для рядовых владельцев авто.

Сергей Куюн
Сергей Куюн
Эксперт по энергетическим вопросам
eye 290
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Страшны ли бензины с биоэтанолом? Что оно такое и что делать?

Нет мочи... Адские муки... Засыпали вопросами, что будет 1 мая, когда вступает в силу норма об обязательной продаже бензина с 5% биокомпонента (в дальнейшем Е5), а точнее — с биоэтанолом, или обезвоженным спиртом?

Поэтому кратко о наиболее популярных вопросах.

Зачем это делают?

Есть несколько причин.

Первая — экология. При сгорании спирта выбросы меньше. Спирт — возобновляемая энергия.

Вторая — энергобезопасность. В Европе, как и в Украине, недостаточно своей нефти и нефтепродуктов. Замещение хотя бы части импортных моторных топлив на спирт, который можно производить на континенте, — снижение энергозависимости.

Третья, сугубо украинская: как кандидат на членство в ЕС должны внедрять европейские нормы.

Четвертая. После 24.02.2022 г. экспорт украинской агропродукции стал проблематичным, логистика — длинной и дорогой. Перерабатывать в стране ту же кукурузу в спирт вместо экспорта — частичное решение проблемы. Парламент и правительство пошли на это.

Уместно ли это делать именно сейчас?

Нет. Поляки шли к био 10 лет, нам депутаты дали год. Вроде бы планировали, что введут после окончания военного положения, и это было бы правильно, но нет.

Потому что как производят биобензин? Базовый бензин (близкий по характеристикам к А-92) смешивают со спиртом на нефтебазах.

А что такое сейчас нефтебаза? Правильно, мишень для шахеда/ракеты. Так что все, кто только может, будут везти готовый бензин с 5% био из Европы и стимулировать европейских, а не украинских спиртовиков.

Таким образом, надежды последних на сбыт их биоэтанола оказались напрасными. Хотя немножко, конечно, продадут.

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Что будет с ценой?

В закупке он реально дороже. Е5 не стандартный для европейских производителей, потому что они выпускают Е10 — текущий стандарт для большинства стран восточной Европы.

Для выпуска Е5 производителям необходимо обустроить отдельные производственные мощности — резервуары, наливные эстакады и т.д. За это они с нас просят $15-25/т. Это 50-80 коп./л. Надеюсь, что из-за падения цен на нефть мы в мае получим -3 грн/л, и никто ничего не заметит.

Безопасно ли это для автомобилей?

В Европе обязательное добавление биоэтанола действует уже более 15 лет. Там такие же машины, как у нас. Просто вредный октаноповышающий компонент в бензине заменили на полезный. Считайте, что майонез в вашем салате заменят на сметану — будете только здоровее!

Но есть одно "но"!!!

В чем главная проблема биоэтанола? Он гигроскопичен, то есть абсорбирует воду. После этого бензиновая смесь расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства.

Поставщик может закупить качественный Е5, но если у него в бензовозе, резервуаре на нефтебазе или АЗС есть подтоварная вода — будут проблемы.

То есть особенности перехода на биобензины — это принципиально новая технологическая культура. Мне сложно представить, что там происходит на большинстве ноунеймов, бочек, а иногда и вполне респектабельных (внешне) АЗС. Потому что технологическая культура требует денег — на персонал, на поддержание инфраструктуры, на лаборатории (вы любите спрашивать, почему такие разные цены на АЗС, так вот как раз оно).

Общался сегодня с ОККО, Amic, "Укрнафтой" — все начали зачистку емкостей.

И все боятся. Потому что где случится "штанга", никто не знает. Разрабатывают сценарии реагирования.

Думаю, первые два месяца — май и июнь — будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб.

Что я рекомендую?

Рекомендую не экономить как минимум эти два месяца и не искать минимальных цен на бензин. Тот, кто заботится о качестве, дешево продавать не может. Да и в случае чего нормальная сеть с именем всегда пойдет навстречу.

Первые партии Е5 из Румынии и Германии — уже на пути в Украину.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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