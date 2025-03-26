Ситуация с ценами на бензин динамична: в условиях падения курса гривны, изменения налогообложения, акцизной политики и ускорения инфляции в начале года они должны были бы расти, однако неожиданно стабилизировались. Фокус выяснил причины этого.

Related video

Прогноз по росту цен на топливо в 2025-м до более 13% эксперты рынка давали еще в начале года. Однако, как утверждалось в инфляционном отчете НБУ, низкая цена на нефть в мире способна замедлить этот процесс. Итак, в чем причина снижения цен на АЗС и что будет с бензином дальше?

Цены на бензин пошли на спад: какая ситуация на АЗС

Весной стоимость бензина на АЗС снизились. Так, 17 марта цены на бензин А-95 держались отметки 56,66 грн. за литр, а 18-го — 56,43 грн. за литр.

В марте в Украине стоимость бензина на АЗС снизились в марте Фото: Getty

Дизтопливо подешевело соответственно с 55,13 гривни/литр до 54,8 гривни/литр. По сжиженному газу тенденция не такая заметная, но она также есть — 36,93 грн. за литр против 36,85 грн. за литр.

По состоянию на 25 марта снижение цен на автомобильное топливо продолжается. Цена литра бензина А-95 на украинских АЗС в среднем составляет 55,7 грн., дизель стоит 54,3 гр.и, автогаз — 36,35 грн.

Весной стоимость бензина на АЗС снизились. Так, 17 марта цены на бензин А-95 держались отметки 56,66 грн. за литр, а 18-го — 56,43 грн. за литр

Как подтвердил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, цены на топливо начали снижаться вслед за нефтью, стоимость которой с начала 2025-го подскочила с 75 долларов до 82 долларов за баррель, а затем упала до 70 долларов за баррель.

Он отметил, что система нефтеобразования на нефтепродукты имеет несколько факторов. И если в начале года, когда выросли акцизы, произошло повышение цен, то со снижением цен на нефть ситуация стабилизировалась. По его словам, зимой на стелах АЗС реализовался только фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, который продолжался в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого топлива и маржой розничных сетей.

Цены на бензин зависят от мировых цен на нефть

Чего ждать дальше от цен на бензин и дизель

"Если эти 70 долларов (за баррель нефти, — Фокус) удержатся и в дальнейшем, в течение пару недель увидим еще минус 1-1,5 грн. за литр. Интересно, что несмотря на увеличение акциза за последние полгода на 3-4 грн. за литр, цены на бензин и дизель почти не изменились", — сказал Куюн в разговоре с Фокусом.

Бензин может потерять в цене еще гривну на литре в течение нескольких недель. Однако в целом ситуация будет зависеть от мировых цен на нефть, а также колебаний курса гривны

По его словам, бензин может потерять в цене еще гривну на литре в течение нескольких недель. Однако в целом ситуация будет зависеть от мировых цен на нефть, а также колебаний курса гривны.

Ранее Фокус опрашивал экспертов топливного рынка относительно работы АЗС из-за ситуации с регистраторами расчетных операций. Тогда эксперт по энергетическим вопросам, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн отметил, что критическая инфраструктура без топлива не останется. А то, что ведомства вовремя не подготовили протокол, рынок не остановит.