Из-за ситуации с регистраторами расчетных операций в Украине могут закрыться все АЗС, говорит народный депутат Нина Южанина. Фокус спросил у экспертов топливного рынка, действительно ли все так плохо.

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Какова ситуация с работой АЗС в Украине и действительно ли они могут закрыться с 1 марта, о чем накануне сказала народный депутат Нина Южанина? Профильные эксперты объяснили Фокусу, что проблема не является критической, однако показательной и такой, на которую власти следует обратить внимание.

Что угрожает работе АЗС и в каких условиях будут работать заправки

Поэтому, как предупредила член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, с 1 марта может остановиться работа всех АЗС из-за использования до этого срока только регистраторов расчетных операций, формирующих фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

По словам Нины Южаниной, АЗС должны прекратить продавать топливо и закрыться

Поэтому, по ее словам, АЗС должны прекратить продавать топливо и закрыться. В противном случае заправки получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива. Это связано с тем, что можно будет использовать только РРО, которые формируют фискальные чеки по новой форме. Однако сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен.

"Сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят — неизвестно", — написала Южанина.

То, что, ведомства вовремя не подготовили протокол, рынок горючего не остановит

Коллапс или нет: как будут отпускать топливо и должны ли АЗС платить штрафы

Эксперт по энергетическим вопросам, директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, со своей стороны, отметил, что критическая инфраструктура без топлива не останется. А то, что, ведомства вовремя не подготовили протокол, рынок не остановит.

"Если они критически не поспевают с чем-то, я думаю, они могут отсрочить действие этого документа. Но это уже проблема Минфина. Я уверен, что никто не прекращает отпуск топлива и все будут работать. В этой форме нет критических изменений. Условно говоря, предполагается, что на чеках будет содержаться некоторая новая информация. На отчетность заправочных станций по объемам это не влияет. Условно говоря, меняется форма чека. Появится несколько новых параметров, какие-то исчезнут. Разве это уважительная причина, чтобы говорить, что заправочная станция прекратит работу? Считаю, что нет", - сказал Сергей Куюн.

Условно говоря, предполагается, что на чеках будет содержаться некоторая новая информация. На отчетность заправочных станций по объемам это не влияет

Он также отметил, такие громкие заявления о "вымышленных угрозах" делать не стоит.

С Куюном согласился экономист, председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он предостерег от паники и заявлений о коллапсе с топливом.

"Никто до коллапса доводить не будет. Или будет доработан протокол передачи данных, или отсрочат его введение. У нас сейчас часто установленные сроки переносят, заметьте. По разным решениям. Если задержка по вине госоргана, никто ничего платить не будет", — отметил Олег Пендзин в комментарии Фокусу.

Наржепка Нина Южанина предупредила, что АЗС должны прекратить продавать топливо и закрыться Фото: avto.informator.ua

Со своей стороны, энергетический эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал не только проблему, но и объяснил, почему она может повториться.

"К сожалению, мы имеем довольно привычную проблему, когда документы, от наличия которых зависит нормальное функционирование субъектов хозяйствования не готовят вовремя. Правильно делают и профильные эксперты, и народные депутаты, когда подсвечивают эти проблемы и обращают внимание прежде всего тех, кто должен создавать формировать нужные нормативно-правовые предпосылки для того, чтобы у бизнеса не было проблем", — сказал Рябцев.

Сложилась довольно привычная проблема, когда документы, от наличия которых зависит нормальное функционирование субъектов хозяйствования не готовят вовремя

Он согласился с Сергеем Куюном относительно работы АЗС. Однако заметил, что такая ситуация сложилась по вине государственной исполнительной власти.

"Не думаю, что после такого упоминания исполнители пренебрегут таким вниманием... Закрытия АЗС, безусловно, не будет, впрочем это процесс стоит держать не контроле. Теоретически, ситуация влечет за собой штраф для АЗС. Но здесь есть объективное основание его не платить, ведь нет нормативного документа. Поэтому, как работать?" — добавил он.

Такая ситуация произошла, по его мнению, из-за низкой исполнительной дисциплины и может еще не раз повториться.

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1 марта все АЗС в Украине могут остановиться: в Раде назвали причину

"Исключительно только из-за этого. Это проблема к сожалению органов государственной власти в Украине и это является следствием недостаточной требовательности руководителей, которые в большинстве своем являются некомпетентными и безответственными. Все определяется руководством. Сейчас к сожалению, даже не признается наличие проблемы низкой исполнительной дисциплины в органах государственной власти. Поэтому эти проблемы будут возникать и в дальнейшем и вызывать авральные работы там, где можно было это сделать по нормативам", — пояснил Геннадий Рябцев.

Заметим, что о штрафах для тех, кто будет выдавать фискальные чеки по старой форме говорили, в частности и 1 января 2025 года. Минфин приказом предусмотрел возможность указания в фискальном чеке упрощенного названия товара, установление определения платежного терминала, совмещенного с РРО, а также внесение ряда технических правок в положение №13. В соответствии с приказом формировать чеки по старой форме было разрешено только до 1 января 2025 года (в отдельных случаях магазинам беспошлинной торговли — до 16 марта 2025 года).