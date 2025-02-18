Через ситуацію із реєстраторами розрахункових операцій в Україні можуть зачинитися всі АЗС, каже народна депутатка Ніна Южаніна. Фокус спитав у експертів паливного ринку, чи дійсно все так погано.

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Якою є ситуація з роботою АЗС в Україні і чи справді вони можуть закритися від 1 березня, про що напередодні сказала народна депутатка Ніна Южаніна? Профільні експерти пояснили Фокусу, що проблема не є критичною, проте показовою і такою, на яку владі слід звернути увагу.

Що загрожує роботі АЗС і в яких умовах працюватимуть заправки

Тож, як попередила членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, від 1 березня може зупинитись робота всіх АЗС через використання до цього терміну лише реєстратоів розрахункових операцій, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

За словами Ніни Южаніної, АЗС мають припинити продавати пальне та зачинитись

Тож, за її словами, АЗС мають припинити продавати пальне та зачинитись. В іншому випадку заправки отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Це пов'язано з тим, що можна буде використовувати тільки РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою. Однак зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений.

"Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передавання інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять — невідомо", — написала Южаніна.

Те, що, відомства вчасно не підготували протокол, ринок пального не зупинить

Колапс чи ні: як відпускатимуть пальне та чи мають АЗС сплачувати штрафи

Експерт з енергетичних питань, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн, зі свого боку, зазначив, що критична інфраструктура без пального не залишиться. А те, що, відомства вчасно не підготували протокол, ринок не зупинить.

"Якщо вони критично не поспівають із чимось, я думаю, вони можуть відтермінувати дію цього документу. Але це вже проблема Мінфіну. Я впевнений, що ніхто не припиняє відпуск пального і всі будуть працювати. В цій формі немає критичних змін. Умовно кажучи, передбачається, що на чеках буде міститися деяка нова інформація. На звітність заправних станцій щодо обсягів це не впливає. Умовно кажучи, змінюється форма чеку. З'явиться декілька нових параметрів, якісь зникнуть. Хіба це поважна причина, щоб говорити, що заправна станція припинить роботу? Вважаю, що ні", — сказав Сергій Куюн.

Умовно кажучи, передбачається, що на чеках буде міститися деяка нова інформація. На звітність заправних станцій щодо обсягів це не впливає

Він також зауважив, такі голосні заяви щодо "вигаданих загроз" робити не варто.

Із Куюном погодився економіст, голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. Він застеріг від паніки і заяв про колапс з пальним.

"Ніхто до колапсу доводити не буде. Або буде доопрацьований протокол передачі даних, або відтермінують його запровадження. У нас зараз часто встановлені терміни переносять, зауважте. По різним рішенням. Якщо затримка з вини держоргану, ніхто нічого платити не буде", — зазначив Олег Пендзин у коментарі Фокусу.

Наржепка Ніна Южаніна попередила, що АЗС мають припинити продавати пальне та зачинитись Фото: avto.informator.ua

Зі свого боку, енергетичний експерт Геннадій Рябцев прокоментував не лише проблему, а й пояснив, чому вона може повторитися.

"На жаль, ми маємо доволі звичну проблему, коли документи, від наявності яких залежить нормальне функціонування суб'єктів господарювання не готують вчасно. Правильно роблять і профільні експерти, і народні депутати, коли підсвічують ці проблеми та вертають увагу насамперед тих, хто має створювати формувати потрібні нормативно правові передумови для того, щоби у бізнесу не було проблем", — сказав Рябцев.

Склалася доволі звична проблема, коли документи, від наявності яких залежить нормальне функціонування суб'єктів господарювання не готують вчасно

Він погодився із Сергієм Куюном щодо роботи АЗС. Проте зауважив, що така ситуація склалася з вини державної виконавчої влади.

"Не думаю, що після такого згадувння виконавці знехтують такою увагою.. Закриття АЗС, безумовно, не буде, втім це процес варто тримати не контроі. Теоретично, ситуация тягне за собою штраф для АЗС. Але тут є об'єктивна підстава його не сплачувати, адже немає нормативного документа. Тож, як працювати?.." — додав він.

Така ситуація сталася, на його думку, через низьку виконавчу дисципліну і може ще не раз повторитися.

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1 березня всі АЗС в Україні можуть зупинитися: у Раді назвали причину

"Виключно лише через це. Це проблема на жаль органів державної влади в Україні і це є наслідком недостатньої вимогливості керівників, які є в більшості своїй є некомпетентними і безвідповідальними. Все визначається керівництвом. Зараз на жаль, навіть не визнається наявність проблеми низької виконавчої дисципліни в органах державної влади. Тому ці проблеми будуть виникати і надалі і викликатимуть авральні роботи там, де можна було це зробити за нормативами", — пояснив Геннадій Рябцев.

Зауважимо, що про штрафи для тих, хто видаватиме фіскальні чеки за старою формою говорили, зокрема і 1 січня 2025 року. Мінфін наказом передбачив можливість зазначення у фіскальному чеку спрощеної назви товару, встановлення визначення платіжного термінала, поєднаного з РРО, а також внесення низки технічних правок до положення №13. Відповідно до наказу формувати чеки за старою формою було дозволено лише до 1 січня 2025 року (в окремих випадках магазинам безмитної торгівлі — до 16 березня 2025).