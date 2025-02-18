"Вигадані загрози": чи зупинять свою роботу АЗС в Україні після 1 березня

За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, якщо певні нормативні документи містять невідповідності, їх потрібно коригувати, однак це не вплине на функціонування ринку.

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Повідомлення про можливе закриття автозаправних станцій з 1 березня через необхідність використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, не відповідають дійсності. Експерт паливного ринку Сергій Куюн заявив, що робота АЗС не припиниться. Про це він сказав в ефірі програми "Ранок.LIVE" у вівторок, 18 лютого.

Він вважає зовсім недоцільно "нагнітати на рівному місці" в умовах, коли країна і так живе "в час дуже поганих новин". За його словами, ніхто ж не відмовиться заправляти пальним машини критичної інфраструктури.

"Якщо якийсь там документ чомусь не відповідає — значить, той документ треба переписати. Але ринок це не зупинить. Це якісь вигадані загрози. Вони можуть відтермінувати дію цього документу, а коли він буде готовий — вони його поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну. Я впевнений, що ніхто не припинить відпуск пального і всі будуть працювати, як працюють", — вважає Куюн.

Нагадаємо, 17 лютого народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що з 1 березня АЗС в Україні мають або припинити продавати пальне та зачинитись. В іншому випадку АЗС отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Це пов'язано з тим, що можна буде використовувати тільки РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою. Однак зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений.

У січні в Україні відбулося підвищення цін на пальне. Вартість літра бензину і дизеля на деяких заправках подорожчала більш ніж на 2 гривні.