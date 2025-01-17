Ціни на пальне в Україні: мережами АЗС прокотилася хвиля подорожчання

Вартість літра бензину і дизеля на деяких заправках подорожчала більш ніж на 2 гривні. Це збільшення ціни буде не останнім, потенціал до подорожчання палива збережеться до кінця січня, прогнозують аналітики ринку.

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В Україні з 16 січня відбулася чергова хвиля підвищення цін на паливо в роздрібних мережах через підвищення акцизів і різкий зліт світових цін на нафту. Про це повідомила Консалтингова група "А-95".

Найвищі ціни встановили преміум-заправки ОККО і WOG. Літр бензину А-95 на них коштує 59,99 грн, а дизельного палива — 57,99 грн. Скраплений газ на цих заправках пропонується за 38,99 грн/л. На АЗС Socar автогаз продавався на 50 коп./л дешевше — за 38,49 грн/л.

Востаннє такий рівень цін на бензин був у травні-жовтні 2024 року, а на дизель — у першій половині квітня. Щодо газу, ціни б'ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли його вартість сягала 42 грн/л, зауважує профільне видання enkorr.

Зміна роздрібних цін на паливо в Україні

Вартість бензину і скрапленого газу в мережі UPG у середньому зросла на 60 коп/л і 77 коп./л — до 56 грн/л і 36,99 грн/л. У регіональних мереж приріст становив 0,50-1 грн/л, на дизелі — 0,20-1 грн/л. Автогаз подорожчав на 10-80 коп./л залежно від станції.

Подорожчання палива в Україні пояснюється високими цінами на нафту у світі: ф'ючерси збільшилися на 25%, до $82,28 за барель. Сьогоднішнє зростання цін, ймовірно, буде не останнім, оскільки вони мають потенціал до подорожчання до 2 грн/л. Черговий виток подорожчання палива можна чекати до кінця січня, прогнозують аналітики.

Фокус раніше писав про винахід вченими Королівського коледжу Лондона і Бразильської національної лабораторії біоресурсів нового методу виробництва біопалива із залишків жиру. Нове паливо може стати альтернативою бензину і дизелю.

В Аргоннській національній лабораторії та Єльському університеті також розкрили спосіб перетворення світла на водневе паливо.