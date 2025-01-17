Цены на топливо в Украине: по сетям АЗС прокатилась волна удорожания

Стоимость литра бензина и дизеля на некоторых заправках подорожала более чем на 2 гривны. Данное увеличение цены будет не последним, потенциал к удорожанию топлива сохранится до кона января, прогнозируют аналитики рынка.

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В Украине с 16 января прошла очередная волна повышения цен на топливо в розничных сетях из-за повышения акцизов и резкого взлета мировых цен на нефть. Об этом сообщила Консалтинговая группа "А-95".

Самые высокие цены установили премиум-заправки ОККО и WOG. Литр бензина А-95 на них стоит 59,99 грн, а дизельного топлива — 57,99 грн. Сжиженный газ на этих заправках предлагается за 38,99 грн/л. На АЗС Socar автогаз продавался на 50 коп./л дешевле — за 38,49 грн/л.

Последний раз такой уровень цен на бензин был в мае-октябре 2024 года, а на дизель — в первой половине апреля. Относительно газа, цены бьют рекорды с конца июня 2022 года, когда его стоимость достигала 42 грн/л, замечает профильное издание enkorr.

Изменение розничных цен на топливо в Украине

Стоимость бензина и сжиженного газа в сети UPG в среднем выросла на 60 коп/л и 77 коп./л — до 56 грн/л и 36,99 грн/л. У региональных сетей прирост составил 0,50-1 грн/л, на дизеле — 0,20-1 грн/л. Автогаз подорожал на 10-80 коп./л в зависимости от станции.

Подорожание топлива в Украине объясняется высокими ценами на нефть в мире: фьючерсы увеличились на 25%, до $82,28 за баррель. Сегодняшний рост цен, вероятно, будет не последним, так как они имеют потенциал к удорожанию до 2 грн/л. Очередной виток подорожания топлива можно ждать до конца января, прогнозируют аналитики.

Фокус ранее писал об изобретении учеными Королевского колледжа Лондона и Бразильской национальной лабораторией биоресурсов нового метода производства биотоплива из остатков жира. Новое топливо может стать альтернативой бензину и дизелю.

В Аргоннской национальной лаборатории и Йельском университете также раскрыли способ превращения света в водородное топливо.