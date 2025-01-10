Может заменить бензин и дизель: ученые создали "зеленое" топливо из пищевых отходов

По словам исследователей, биотопливо, полученное из пищевых отходов, сокращает выбросы парниковых газов до 94%.

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона (KSL) и Бразильской национальной лаборатории биоресурсов разработали новый метод производства биотоплива из остатков жира, позиционируя его как альтернативу бензину и дизельному топливу. Об этом говорится на официальном сайте Королевского колледжа Лондона.

В публикации сказано, что биотопливо рассматривается как альтернатива ископаемому топливу. Некоторые виды этого топлива могут заменить бензин или дизельное топливо в обычных двигателях внутреннего сгорания. Кроме того, топливо, полученное из пищевых отходов, сокращает выбросы парниковых газов до 94%.

Биотопливо, как правило, содержит много молекул кислорода, которые горят неэффективно. Эта низкая топливная эффективность ранее препятствовала широкому использованию, поскольку энергия, вырабатываемая при сжигании биотоплива, полученного из жирных кислот, составляла 90% от энергии, вырабатываемой дизельным топливом.

"В детстве я помню канистры с маслом, стоявшие возле магазинов, торгующих чипсами, которые вскоре должны были смешаться с дизельным топливом и поместиться в багажник автомобиля. Долгое время единственным, что люди знали о биотопливе, был запах смазки и сомнительная легальность", — отметил старший преподаватель химии на химическом факультете KSL доктор Алекс Броган.

Чтобы создать более эффективное биотопливо с более активным алкеном, исследователи модифицировали фермент под названием декарбоксилаза P450, чтобы он расщеплял жирные кислоты, содержащиеся в пищевых отходах, и извлекал из них кислород.

"То, что мы создали, — это химический эквивалент ископаемого топлива, которое мы используем каждый день, отвечающий всем стандартам, которые не могли соблюсти жиры из закусочных прошлых лет", — подчеркнул доктор Алекс Броган.

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Как объясняют в KSL, обычно ферменту для работы требуется вода, что означает, что он производит низкий выход алкена. Чтобы преодолеть это, модифицированный фермент был помещен в жидкую соль, в то время как на него был направлен УФ-свет, пока он смешивался с жирными кислотами для активации реакции. Это привело к намного большему выходу алкенов, чем тот, который возможен в воде.

Исследователи надеются, что возобновляемое топливо, которое можно производить из остатков пищевых отходов, позволит сократить потребление ископаемого топлива. Кроме того, новую технологию можно использовать для улучшения химических реакций в различных областях.

"Наша (био)технология позволяет нам осваивать другие возобновляемые материалы и производить различные виды топлива, включая бензин и керосин для авиационного сектора", — подчеркнула главный исследователь в Национальной лаборатории биовозобновляемых источников энергии Бразилии доктор Летисия Занфорлин.

Напомним, исследователи из Швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения, сертификации и технологий (Empa) разработали грибковый аккумулятор, который можно напечатать на 3D-принтере.

В свою очередь ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж разработали лазерно-индуцированную спектроскопию (LIBS) для анализа биологических образцов. Это помогает им создавать уникальные химические "отпечатки" растений.