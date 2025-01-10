Може замінити бензин і дизель: вчені створили "зелене" паливо з харчових відходів

За словами дослідників, біопаливо, отримане з харчових відходів, скорочує викиди парникових газів до 94%.

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Дослідники з Королівського коледжу Лондона (KSL) і Бразильської національної лабораторії біоресурсів розробили новий метод виробництва біопалива із залишків жиру, позиціонуючи його як альтернативу бензину і дизельному паливу. Про це йдеться на офіційному сайті Королівського коледжу Лондона.

У публікації сказано, що біопаливо розглядається як альтернатива викопному паливу. Деякі види цього палива можуть замінити бензин або дизельне паливо у звичайних двигунах внутрішнього згоряння. Крім того, паливо, отримане з харчових відходів, скорочує викиди парникових газів до 94%.

Біопаливо, як правило, містить багато молекул кисню, які горять неефективно. Ця низька паливна ефективність раніше перешкоджала широкому використанню, оскільки енергія, що виробляється під час спалювання біопалива, отриманого з жирних кислот, становила 90% від енергії, що виробляється дизельним паливом.

"У дитинстві я пам'ятаю каністри з олією, що стояли біля магазинів, які торгували чіпсами, які незабаром мали змішатися з дизельним паливом і поміститися в багажник автомобіля. Тривалий час єдиним, що люди знали про біопаливо, був запах мастила і сумнівна легальність", — зазначив старший викладач хімії на хімічному факультеті KSL доктор Алекс Броган.

Щоб створити більш ефективне біопаливо з більш активним алкеном, дослідники модифікували фермент під назвою декарбоксилаза P450, щоб він розщеплював жирні кислоти, що містяться в харчових відходах, і витягав з них кисень.

"Те, що ми створили, — це хімічний еквівалент викопного палива, яке ми використовуємо щодня, що відповідає всім стандартам, яких не могли дотриматися жири із закусочних минулих років", — наголосив доктор Алекс Броган.

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Як пояснюють у KSL, зазвичай ферменту для роботи потрібна вода, що означає, що він виробляє низький вихід алкену. Щоб подолати це, модифікований фермент помістили в рідку сіль, тоді як на нього направили УФ-світло, поки він змішувався з жирними кислотами для активації реакції. Це призвело до набагато більшого виходу алкенів, ніж той, який можливий у воді.

Дослідники сподіваються, що поновлюване паливо, яке можна виробляти із залишків харчових відходів, дасть змогу скоротити споживання викопного палива. Крім того, нову технологію можна використовувати для поліпшення хімічних реакцій у різних галузях.

"Наша (біо)технологія дає нам змогу освоювати інші поновлювані матеріали та виробляти різні види пального, включно з бензином і гасом для авіаційного сектору", — наголосила головна дослідниця в Національній лабораторії біопоновлюваних джерел енергії Бразилії доктор Летісія Занфорлін.

Нагадаємо, дослідники зі Швейцарської Федеральної лабораторії матеріалознавства, сертифікації та технологій (Empa) розробили грибковий акумулятор, який можна надрукувати на 3D-принтері.

Своєю чергою вчені з Національної лабораторії Оук-Рідж розробили лазерно-індуковану спектроскопію (LIBS) для аналізу біологічних зразків. Це допомагає їм створювати унікальні хімічні "відбитки" рослин.