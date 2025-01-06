Лазерні технології допоможуть перетворити дерева і рослини на реактивне паливо: як

Дослідники вивчають потенціал дерев як джерела стійкого біопалива для літаків і транспортних засобів.

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Вчені з Національної лабораторії Оук-Рідж розробили лазерно-індуковану спектроскопію (LIBS) для аналізу біологічних зразків. Це допомагає їм створювати унікальні хімічні "відбитки" рослин, пише Interesting Engineering.

Дослідники вивчають потенціал дерев як джерела стійкого біопалива для літаків і транспортних засобів.

Виявивши конкретні елементи, вчені можуть отримати більш глибоке розуміння росту рослин, потенціалу зберігання вуглецю і придатності різних рослин для виробництва біопалива. LIBS може аналізувати зразки за мілісекунди і дає змогу тестувати понад 100 зразків на день.

"Можливість швидко, точно і детально визначати, які елементи присутні в рослинах і ґрунті, значно розширює розуміння зв'язків між тим, що відбувається на поверхні і під землею", — стверджують дослідники.

Група продемонструвала ефективність LIBS під час аналізу проса прутовидного і тополі — двох перспективних біоенергетичних культур. Просо, що росте в Північній Америці, — витривала рослина, що робить її ідеальним кандидатом для використання в якості біоенергетичного і вуглецевого сховища. Тополі, відомі своїм швидким зростанням і відносно простою генетичною структурою, також мають великий потенціал для використання в біоенергетиці. Інструмент точно проаналізував зразки коренів і пагонів рослин, виявивши низку основних поживних речовин.

Цікаво, що універсальність LIBS виходить за рамки біоенергетичних досліджень. Аналізуючи зразки деревини з місця злочину, вчені змогли надати докази, які зрештою були представлені суду і злочинець отримав покарання. Це застосування підкреслює потенціал LIBS для внесення внеску в різні галузі.