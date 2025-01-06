Лазерные технологии помогут превратить деревья и растения в реактивное топливо: как

Исследователи изучают потенциал деревьев в качестве источника устойчивого биотоплива для самолетов и транспортных средств.

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Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж разработали лазерно-индуцированную спектроскопию (LIBS) для анализа биологических образцов. Это помогает им создавать уникальные химические "отпечатки" растений, пишет Interesting Engineering.

Исследователи изучают потенциал деревьев в качестве источника устойчивого биотоплива для самолетов и транспортных средств.

Выявив конкретные элементы, ученые могут получить более глубокое понимание роста растений, потенциала хранения углерода и пригодности различных растений для производства биотоплива. LIBS может анализировать образцы за миллисекунды и позволяет тестировать более 100 образцов в день.

"Возможность быстро, точно и подробно определять, какие элементы присутствуют в растениях и почве, значительно расширяет понимание связей между тем, что происходит на поверхности и под землей", — утверждают исследователи.

Группа продемонстрировала эффективность LIBS при анализе проса прутьевидного и тополя — двух перспективных биоэнергетических культур. Просо, произрастающее в Северной Америке, — выносливое растение, что делает его идеальным кандидатом для использования в качестве биоэнергетического и углеродного хранилища. Тополя, известные своим быстрым ростом и относительно простой генетической структурой, также обладают большим потенциалом для использования в биоэнергетике. Инструмент точно проанализировал образцы корней и побегов растений, выявив ряд основных питательных веществ.

Интересно, что универсальность LIBS выходит за рамки биоэнергетических исследований. Анализируя образцы древесины с места преступления, ученые смогли предоставить доказательства, которые в конечном итоге были представлены суду и преступник получил наказание. Это применение подчеркивает потенциал LIBS для внесения вклада в различные области.