Учені створили акумулятор-"гриб", який потрібно годувати: як він працює (відео)

За словами вчених, грибкові батареї можна зберігати в сухому стані й активувати, просто додаючи воду та поживні речовини.

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Дослідники зі Швейцарської Федеральної лабораторії матеріалознавства, сертифікації та технологій (Empa) розробили грибковий акумулятор, який можна надрукувати на 3D-принтері. Про це пише Tech Xplore.

Вчені створили грибкову батарею

Повідомляється, що вчені створили грибкову батарею, яка працює, в рамках трирічного дослідницького проекту. На відміну від звичайних батарей вона не тільки абсолютно нетоксична, а й біорозкладна, що є її основною перевагою.

"Уперше ми об'єднали два типи грибів для створення функціонуючого паливного елемента", — сказала дослідниця Empa Кароліна Рейєс.

Метаболізми двох видів грибів доповнюють один одного: з боку анода знаходиться дріжджовий грибок, метаболізм якого вивільняє електрони. Катод колонізується грибком білої гнилі, який виробляє особливий фермент, що дає змогу захоплювати електрони і виводити їх з елемента.

Гриби не "посаджені" в батарею, а від самого початку є невід'ємною частиною комірки. Компоненти грибкової батареї виробляються за допомогою 3D-друку. Це дає змогу дослідникам структурувати електроди таким чином, щоб мікроорганізми могли максимально легко отримати доступ до поживних речовин. Джерелом поживних речовин для грибкових клітин є прості цукри.

"Ви можете зберігати грибкові батареї в сухому стані й активувати їх на місці, просто додаючи воду та поживні речовини", — зазначила Кароліна Рейєс.

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Дешева і прибуткова: створено "мегабатарею" зі старих акумуляторів електромобілів

Як зазначають у виданні, живі клітини не виробляють багато електроенергії, але її достатньо, щоб, наприклад, забезпечити живлення датчика температури протягом кількох днів. Жива батарея могла б забезпечувати живленням датчики для сільського господарства або досліджень у віддалених регіонах.

За даними порталу, дослідники планують зробити грибкову батарею потужнішою і довговічнішою, а також шукати інші види грибів, які були б придатні для подачі електроенергії.

Нагадаємо, китайські вчені запропонували використовувати літій-титановий фосфат для вирішення проблеми різкого зниження продуктивності літій-іонних акумуляторів у холодних умовах.

Зі свого боку дослідницька група з Інституту Пауля Шеррера в Швейцарії розробила новий метод стабілізації поверхні катода, який може підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів.