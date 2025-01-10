Ученые создали аккумулятор-"гриб", который нужно кормить: как он работает (видео)

По словам ученых, грибковые батареи можно хранить в сухом состоянии и активировать, просто добавляя воду и питательные вещества.

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Исследователи из Швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения, сертификации и технологий (Empa) разработали грибковый аккумулятор, который можно напечатать на 3D-принтере. Об этом пишет Tech Xplore.

Ученые создали грибковую батарею

Сообщается, что ученые создали работающую грибковую батарею в рамках трехлетнего исследовательского проекта. В отличие от обычных батарей она не только совершенно нетоксична, но и биоразлагаема, что является ее основным преимуществом.

"Впервые мы объединили два типа грибов для создания функционирующего топливного элемента", — сказала исследователь Empa Каролина Рейес.

Метаболизмы двух видов грибов дополняют друг друга: со стороны анода находится дрожжевой грибок, метаболизм которого высвобождает электроны. Катод колонизируется грибком белой гнили, который вырабатывает особый фермент, позволяющий захватывать электроны и выводить их из элемента.

Грибы не "посажены" в батарею, а изначально являются неотъемлемой частью ячейки. Компоненты грибковой батареи производятся с помощью 3D-печати. ​​Это позволяет исследователям структурировать электроды таким образом, чтобы микроорганизмы могли максимально легко получить доступ к питательным веществам. Источником питательных веществ для грибковых клеток являются простые сахара.

"Вы можете хранить грибковые батареи в сухом состоянии и активировать их на месте, просто добавляя воду и питательные вещества", — отметила Каролина Рейес.

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Как отмечают в издании, живые клетки не вырабатывают много электроэнергии, но ее достаточно, чтобы, например, обеспечить питание датчика температуры в течение нескольких дней. Живая батарея могла бы обеспечивать питанием датчики для сельского хозяйства или исследований в отдаленных регионах.

По данным портала, исследователи планируют сделать грибковую батарею более мощной и долговечной, а также искать другие виды грибов, которые были бы пригодны для подачи электроэнергии.

Напомним, китайские ученые предложили использовать литий-титановый фосфат для решения проблемы резкого снижения производительности литий-ионных аккумуляторов в холодных условиях.

В свою очередь исследовательская группа из Института Пауля Шеррера в Швейцарии разработала новый метод стабилизации поверхности катода, который может повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов.