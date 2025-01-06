Дешевая и прибыльная: создана "мегабатарея" из старых аккумуляторов электромобилей

Система хранения энергии G-One, собранная из использованных аккумуляторов, стоит на 40–60 % меньше обычных, а также оснащена функцией пожаротушения.

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Испанский стартап GDV Mobility из Аликанте представил на Средиземноморском европейском саммите по аккумуляторам систему для хранения энергии G-One, собранную из использованных батарей электромобилей. Об этом пишет ESS News.

По данным компании, "мегабатарея" мощностью 7 МВт является "дешевым, прибыльным и безопасным" продуктом. Она стоит на 40–60 % меньше, чем обычная стационарная система хранения энергии, но без ущерба для производительности.

"Мы предлагаем брендам электромобилей сеть из более чем 40 000 мастерских. Если выходит из строя аккумулятор, мы его восстанавливаем. Мы создаем мегабатареи из переработанных аккумуляторов", — заявил генеральный директор GDV Герман Агулло.

Система включает 484 аккумуляторных модуля мощностью 14 кВт и модульную систему пожаротушения, работающую по принципу затопления отдельных отсеков, которая в случае возгорания модуля обеспечивает его изоляцию и тушение.

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Компания планирует сдавать G-One в аренду. "Мегабатарея" совместима с инверторами с рабочим напряжением от 600 до 1500 В и интегрирована с системой управления аккумулятором. По словам производителя, устройство легко подключается и имеет предварительно смонтированную заводскую комплектацию., а модульная конструкция обеспечивает быструю установку.

Напомним, команда ученых под руководством профессора Чон-Сунг Ю из Департамента энергетических наук и техники DGIST разработала инновационную технологию, которая позволяет значительно повысить скорость зарядки литий-серных аккумуляторов.

Ранее исследовательская группа из Отдела энергетики и экологических технологий также разработала литий-металлический аккумулятор, который отличается повышенной пожаробезопасностью и увеличенным сроком службы.