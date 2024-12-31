Электромобили могут питать дома солнечной энергией ночью: что выявили исследователи

По данным аналитиков, припаркованные электромобили могут накапливать электроэнергию днем, а ночью подавать ее в сеть, чтобы стабилизировать спрос.

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Немецкий аналитический центр, Институт Фраунгофера, провел исследование на тему использования электромобилей в качестве домашних аккумуляторных батарей, выявив преимущества технологии двунаправленной зарядки. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование показало, что большинство электромобилей в Германии обычно используются только около 1 часа в день. Соответственно оставшиеся 23 часа транспортное средство фактически простаивает.

Взирая на это, аналитики предложили использовать электромобили в качестве временных аккумуляторных батарей. По их словам, это помогло бы стабилизировать спрос на электроэнергию из сети во время колебаний спроса и предложения.

В аналитическом центре отметили, что такая стратегия может сделать солнечную энергию более привлекательной. Поскольку солнце светит только днем, спрос на электроэнергию в это время обычно намного ниже, чем ночью. Припаркованные электромобили, подключенные к сети, могли бы подавать электроэнергию в сеть, когда спрос увеличивается.

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Недавнее исследование, заказанное Европейской экологической организацией Transport & Environment, показало, что данная технология может сэкономить €22 млрд в год. Более того, это исследование предполагает, что электромобили могли бы обеспечить 9% всех потребностей ЕС в электроэнергии. При подходящих условиях эта цифра может вырасти до 20%.

По данным издания, некоторые страны, такие как Франция, уже стимулируют граждан использовать технологию двунаправленной зарядки. К примеру, владельцам нового Renault R5 предлагается 10 000 километров бесплатной электроэнергии для езды, если они предложат свои авто в качестве временных сетевых батарей не менее 15 часов в день.

Напомним, американский стартап DartSolar представил раздвижной багажник на крышу для электромобилей с солнечными батареями, который позволяет увеличить запас хода без необходимости подключения к зарядному устройству.

В свою очередь компания Mercedes-Benz заявила, что в настоящее время проводит оценку эффективности "солнечной краски", которая являет собой некремниевое фотоэлектрическое покрытие, предназначенное для выработки энергии электромобилями.