Генерирует энергию на ходу: представлена солнечная панель для электромобиля (фото)

По словам производителя, система DartSolar подходит для различных моделей электрокаров и может увеличить запас хода на 32 километра в день.

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Американский стартап DartSolar представил раздвижной багажник на крышу для электромобилей с солнечными батареями, который позволяет увеличить запас хода без необходимости подключения к зарядному устройству. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что в сложенном виде солнечная панель добавляет 360 Вт мощности. Ее также можно расширить до 1000 Вт (1 КВт). Сделать это можно всего за 15 секунд. Панель подключается к заднему блоку питания, который преобразует солнечную энергию в переменный ток напряжением 120 В.

Солнечный багажник DartSolar Фото: DartSolar

По данным DartSolar, багажник подходит для различных моделей электромобилей и может увеличить запас хода на 32 километра в день. Модуль разработан с использованием легких, изготовленных на заказ солнечных панелей толщиной примерно три-четыре миллиметра. При потребности его можно использовать как обычный багажник для перевозки грузов весом до 23 килограмм.

В настоящее время стоимость багажника составляет 2950 долларов. По словам производителя, при 10-летнем сроке службы продукт может окупиться за два года. К багажнику прилагаются инструкции по ремонту, чертеж и детали для 3D-печати.

Солнечный багажник DartSolar Фото: DartSolar

В будущем DartSolar планирует нарастить мощность солнечных багажников для электромобилей. Для этого в компании изучают технологию тандемных солнечных элементов.

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"Благодаря достижениям в области технологий тандемных солнечных элементов, достигнутым такими компаниями, как Kaneka Corp и Oxford PV, DartSolar в настоящее время разрабатывает 3000-ваттный солнечный багажник на крыше, способный обеспечить зарядку на расстояние от 30 до 40 миль в день", — заявили в DartSolar.

Напомним, компания Mercedes-Benz заявила, что в настоящее время проводит оценку эффективности "солнечной краски", которая являет собой некремниевое фотоэлектрическое покрытие, предназначенное для выработки электроэнергии транспортными средствами.

В свою очередь американская компания GoSun представила зарядное устройство для электромобилей EV Solar Charger, которое являет собой раскладной набор солнечных батарей, покрывающих большую часть поверхности машины.