Генерує енергію на ходу: представлено сонячну панель для електромобіля (фото)

За словами виробника, система DartSolar підходить для різних моделей електрокарів і може збільшити запас ходу на 32 кілометри на день.

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Американський стартап DartSolar представив розсувний багажник на дах для електромобілів із сонячними батареями, який дає змогу збільшити запас ходу без необхідності підключення до зарядного пристрою. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що в складеному вигляді сонячна панель додає 360 Вт потужності. Її також можна розширити до 1000 Вт (1 КВт). Зробити це можна всього за 15 секунд. Панель підключається до заднього блоку живлення, який перетворює сонячну енергію на змінний струм напругою 120 В.

Сонячний багажник DartSolar Фото: DartSolar

За даними DartSolar, багажник підходить для різних моделей електромобілів і може збільшити запас ходу на 32 кілометри на день. Модуль розроблено з використанням легких, виготовлених на замовлення сонячних панелей товщиною приблизно три-чотири міліметри. За потреби його можна використовувати як звичайний багажник для перевезення вантажів вагою до 23 кілограмів.

Наразі вартість багажника становить 2950 доларів. За словами виробника, при 10-річному терміні служби продукт може окупитися за два роки. До багажника додаються інструкції з ремонту, креслення і деталі для 3D-друку.

Сонячний багажник DartSolar Фото: DartSolar

У майбутньому DartSolar планує наростити потужність сонячних багажників для електромобілів. Для цього в компанії вивчають технологію тандемних сонячних елементів.

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"Завдяки досягненням у сфері технологій тандемних сонячних елементів, досягнутим такими компаніями, як Kaneka Corp і Oxford PV, DartSolar наразі розробляє 3000-ватний сонячний багажник на даху, здатний забезпечити заряджання на відстань від 30 до 40 миль на день", — заявили в DartSolar.

Нагадаємо, компанія Mercedes-Benz заявила, що наразі проводить оцінку ефективності "сонячної фарби", яка являє собою некремнієве фотоелектричне покриття, призначене для вироблення електроенергії транспортними засобами.

Зі свого боку американська компанія GoSun представила зарядний пристрій для електромобілів EV Solar Charger, який являє собою розкладний набір сонячних батарей, що покривають більшу частину поверхні машини.