Зробить з автомобіля генератор енергії: створено "сонячну фарбу" з ККД 20%

Очікується, що сонячні модулі від Mercedes-Benz завтовшки всього 5 мікрометрів зможуть покривати всі зовнішні поверхні машини, незалежно від форми або кута.

Компанія Mercedes-Benz заявила, що наразі проводить оцінку ефективності "сонячної фарби", яка являє собою некремнієве фотоелектричне покриття, призначене для вироблення електроенергії транспортними засобами. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що нове покриття складається з "інноваційних сонячних модулів" товщиною всього 5 мікрометрів і вагою 50 грамів на квадратний метр, безшовно нанесених на кузов автомобіля, як найтонша паста. Його можна наносити на будь-яку підкладку, а захисний шар являє собою новий тип фарби на основі наночастинок, яка пропускає 94% сонячної енергії.

Наразі Mercedes-Benz працює над тим, щоб "сонячна фарба" могла покривати всі зовнішні поверхні машини, незалежно від форми або кута. Заявлена ефективність покриття (ККД) — 20%.

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За даними компанії, у Штутгарті (Німеччина) позашляховик середнього розміру з площею "сонячного" покриття 11 квадратних метрів може генерувати достатньо енергії, щоб проїхати до 12 000 км на рік за ідеальних умов сонячного випромінювання.

Виробник також уточнив, що "сонячна фарба" не містить рідкоземельних елементів або кремнію. Матеріал виготовлений з нетоксичної, легкодоступної сировини і підлягає вторинній переробці. Він також значно дешевший у виробництві, ніж звичайні сонячні модулі.

Нагадаємо, американська компанія GoSun представила зарядний пристрій для електромобілів EV Solar Charger, який являє собою розкладний набір сонячних батарей, що покривають більшу частину поверхні машини.

Зі свого боку вчені з Національного центру тонкоплівкових кластерів (NTCF) з перспективних функціональних матеріалів в Оксфорді створюють надтонкі сонячні панелі з перовскітів, які дадуть змогу заряджати гаджети на ходу.