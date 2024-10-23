Дешевше й ефективніше: "революційні" сонячні панелі зарядять гаджети на ходу (фото)

Надтонкі сонячні панелі можна нанести на поверхню будівель, машин і навіть на одяг, щоб підтримувати постійний рівень заряду пристроїв.

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Учені з Національного центру тонкоплівкових кластерів (NTCF) з перспективних функціональних матеріалів в Оксфорді створюють надтонкі сонячні панелі з перовскітів, які дадуть змогу заряджати гаджети на ходу. Про це пише BBC.

Дослідники зазначають, що сонячні панелі на основі перовскіту дешевші та ефективніші за ті, що виготовлені винятково з кремнію, і їх можна виготовляти в менших розмірах. Нові панелі будуть бездротовими і кріпитимуться безпосередньо до пристроїв.

Портативна сонячна панель із перовскітів Фото: BBC

"По суті означатиме, що ви зможете генерувати електроенергію в більшій кількості місць", — зазначив професор Генрі Снайт із фізичного факультету Оксфордського університету.

Очікується, що розроблювана технологія зможе підтримувати постійний, хоча й низький рівень заряду пристроїв. Вчені вважають, що ці панелі можуть бути досить тонкими і гнучкими, щоб ними можна було покрити поверхню будівель, автомобілів і одягу.

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Як пояснюють у виданні, розробка об'єднує кілька шарів, що поглинають світло, в один сонячний елемент. Це означає, що перовськіти можуть використовувати ширший діапазон світлового спектра, відповідно генеруючи більше енергії, ніж традиційні панелі з тієї ж кількості світла.

Дослідники сподіваються, що в майбутньому їхні "революційні" панелі дадуть змогу скоротити потребу в спеціалізованих сонячних електростанціях. Ба більше, приватна компанія Oxford PV, створена на базі університетської дослідницької групи, вже виробляє перші комерційні продукти з використанням цієї технології.

"Цього року починається перехід від лабораторій до промисловості", — зазначив професор Генрі Снайт.

Нагадаємо, оглядач техніки Джон Веласко протестував капелюх EcoFlow Power Hat, намагаючись зарядити від нього свій смартфон Samsung Galaxy S24 Plus на пляжі.

Також повідомлялося, що японська компанія Kyosemi випустила новаторську сферичну батарею, яка поглинає сонячне світло з усіх боків.