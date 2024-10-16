Чоловік спробував зарядити телефон від "сонячного" капелюха EcoFlow: що вийшло (фото)

За словами Джона Веласко, капелюх із сонячними панелями не тільки заряджає телефон, а й захищає від спеки, але є і недолік.

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Оглядач техніки Джон Веласко протестував капелюх EcoFlow Power Hat, намагаючись зарядити від нього свій смартфон Samsung Galaxy S24 Plus. Про результати тестування він розповів у своїй колонці на порталі Tom's Guide.

Виробник EcoFlow Power Hat обіцяє, що пристрій може зарядити гаджети практично в будь-якому місці за допомогою сонячних панелей, встановлених по всьому периметру. Пристрої можна підключити через порти USB-A і USB-C. Заявлена потужність сонячного капелюха — до 12 Вт.

Джон Веласко вирішив перевірити заяву EcoFlow про те, що за допомогою сонячного капелюха телефон з акумулятором місткістю 4000 мАг можна зарядити на 100% приблизно за 3-4 години зарядки. Для цього він вирішив використовувати Samsung Galaxy S24 Plus із зарядним пристроєм потужністю 45 Вт, а також тестер Plugable USB-C Power Meter Tester, щоб точно перевірити, скільки енергії отримує телефон.

EcoFlow Power Hat Фото: Future

Щоб протестувати ефективність капелюха, автор вирушив на пляж. Він зазначив, що EcoFLow Power Hat надзвичайно компактний і легко поміщається в рюкзак, складаючись "до розміру шматка піци". Крім того, його здивувало, що в капелюсі не спекотно на сонці, попри його чорний колір.

Приступивши до тестування, чоловік виявив, що EcoFlow Power Hat видає понад 5,5 Вт потужності. Хоча це менше максимальних 12 Вт, за його словами, це могло бути пов'язано з хмарною погодою. За 30 хвилин смартфон зарядився на 8%, тоді як від мережі він заряджається на 72% за той самий час.

EcoFlow Power Hat Фото: Future

Чоловік зазначив, що пізніше ще раз використав EcoFlow Power Hat, займаючись газоном навколо будинку. Того разу пристрій знову не сягнув свого номіналу в 12 Вт, проте автор відзначив його переваги, зокрема доступ до енергії в будь-якому місці та захист від спеки.

"Я хочу сказати, що трохи потужності краще, ніж її відсутність. Коли ви і близько не можете отримати доступ до зарядного пристрою, я думаю, що EcoFlow Power Hat може стати в нагоді в крайньому випадку", — підсумував Джон Веласко.

Нагадаємо, вчені зі Школи енергетики та хімічної інженерії (UNIST) розробили новий прозорий модуль сонячної батареї, який може безпосередньо постачати мобільним пристроям сонячну енергію від скла.

Зі свого боку компанія Paxos Solar представила сонячну черепицю потужністю 44 Вт, яку можна встановлювати на дахах і живити будинок або підключати до теплового насоса. Це дає змогу знизити споживання енергії на 20%.