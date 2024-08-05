Капелюх EcoFlow заряджає смартфон: як працює найдивніша сонячна панель у світі (відео)

Згідно з даними компанії-виробника, пристрій може зарядити смартфон ємністю 4 000 мАг до 100% лише за 3-4 години.

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Компанія EcoFlow створила гнучку сонячну панель для зарядки смартфона, вмонтовану в головний убір Power Hat. Про незвичайний гаджет розповіло видання The Verge.

Гаджет Power Hat від EcoFlow зроблений у вигляді крислатого капелюха від сонця, оснащеного сонячними батареями. Він призначений для того, щоб живити невеликі пристрої, які люди зазвичай беруть із собою на прогулянку, пляж, пікнік або в подорож.

Згідно з даними компанії-виробника, пристрій може зарядити смартфон із акумулятором ємністю 4 000 мАг до 100% лише за 3-4 години.

Сонячні елементи Power Hat виготовлені з тонкого гнучкого матеріалу, званого монокристалічним кремнієм із пасивованим емітером і заднім контактом (PERC). Він пропонує зарядку потужністю приблизно 12 Вт через роз'єми USB-A і USB-C, які розташовані на нижньому боці козирка. Вага гаджета становить 370 г, а ціна — 129 доларів США.

Відомо також, що Power Hat має клас захисту IP65, що означає, що він пило- та водонепроникний (може витримувати струмені води з будь-якого напрямку). Капелюх представлений у двох розмірах. Менший розмір регулюється в діапазоні 56-58 см, а більший — у діапазоні 59-61 см.

Power Hat буде доступна для попереднього замовлення до 31 серпня і EcoFlow заявляє, що планує почати постачання цих незвичайних сонячних батарей у середині вересня.

Раніше ми повідомляли, що найбільша у світі вертикальна сонячна батарея накрила стадіон у Норвегії. За оцінками компанії Over Easy Solar, вертикальні сонячні батареї виробляють на 20-30% більший питомий вихід.

Також писали, що чому смартфони не потрібно заряджати на 100%. Для літій-іонних батарей рівень заряду в 80-85% є золотою серединою. У налаштуваннях телефону можна зробити так, щоб він автоматично зупиняв зарядку в потрібний момент.