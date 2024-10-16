Мужчина попробовал зарядить телефон от "солнечной" шляпы EcoFlow: что вышло (фото)

По словам Джона Веласко, шляпа с солнечными панелями не только заряжает телефон, но и защищает от жары, но есть и недостаток.

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Обозреватель техники Джон Веласко протестировал шляпу EcoFlow Power Hat, пытаясь зарядить от нее свой смартфон Samsung Galaxy S24 Plus. О результатах тестирования он рассказал в своей колонке на портале Tom's Guide.

Производитель EcoFlow Power Hat обещает, что устройство может зарядить гаджеты практически в любом месте с помощью солнечных панелей, установленных по всему периметру. Устройства можно подключить через порты USB-A и USB-C. Заявленная мощность солнечной шляпы — до 12 Вт.

Джон Веласко решил проверить заявление EcoFlow о том, что с помощью солнечной шляпы телефон с аккумулятором емкостью 4000 мАч можно зарядить на 100% примерно за 3–4 часа зарядки. Для этого он решил использовать Samsung Galaxy S24 Plus с зарядным устройством мощностью 45 Вт, а также тестер Plugable USB-C Power Meter Tester, чтобы точно проверить, сколько энергии получает телефон.

EcoFlow Power Hat Фото: Future

Чтобы протестировать эффективность шляпы, автор отправился на пляж. Он отметил, что EcoFLow Power Hat чрезвычайно компактна и легко помещается в рюкзак, складываясь "до размера куска пиццы". Кроме того, его удивило, что в шляпе не жарко на солнце, несмотря на ее черный цвет.

Приступив к тестированию, мужчина выявил, что EcoFlow Power Hat выдает более 5,5 Вт мощности. Хотя это меньше максимальных 12 Вт, по его словам, это могло быть связанно с облачной погодой. За 30 минут смартфон зарядился на 8%, тогда как от сети он заряжается на 72% за то же время.

EcoFlow Power Hat Фото: Future

Мужчина отметил, что позже еще раз использовал EcoFlow Power Hat, занимаясь газоном вокруг дома. В тот раз устройство снова не достигло своего номинала в 12 Вт, однако автор отметил его преимущества, в частности доступ к энергии в любом месте и защиту от жары.

"Я хочу сказать, что немного мощности лучше, чем ее отсутствие. Когда вы и близко не можете получить доступ к зарядному устройству, я думаю, что EcoFlow Power Hat может пригодиться в крайнем случае", — заключил Джон Веласко.

Напомним, ученые из Школы энергетики и химической инженерии (UNIST) разработали новый прозрачный модуль солнечной батареи, который может напрямую поставлять мобильным устройствам солнечную энергию от стекла.

В свою очередь компания Paxos Solar представила солнечную черепицу мощностью 44 Вт, которую можно устанавливать на крышах и питать дом или подключать к тепловому насосу. Это позволяет снизить потребление энергии на 20%.