Зарядку можно выбросить: солнечные панели заменят экраны и будут питать смартфоны чистой энергией

Новый тип прозрачного солнечного элемента обеспечивает высокую эффективность и сохраняет свойства бесцветности и прозрачности, благодаря конструкции all-back-contact.

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Ученые из Школы энергетики и химической инженерии (UNIST) разработали метод, который может напрямую поставлять солнечную энергию от стекла. Мобильные устройства смогут питаться без зарядных устройств. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Новая технология, названная бесшовной модуляризацией, устраняет зазоры между устройствами без использования металлических проводов. Недавно разработанный прозрачный модуль солнечной батареи размером 16 кв. см имеет высокую эффективность в диапазоне от 20% до 14,7%. Он также смог зарядить смартфон с помощью естественного солнечного света и доказал возможность использования экрана небольшого мобильного устройства в качестве источника энергии.

Новый тип прозрачного солнечного элемента обеспечивает высокую эффективность и сохраняет свойства бесцветности и прозрачности, благодаря конструкции "all-back-contact" — ABC, которая размещает все компоненты солнечного элемента на задней стороне. Исследование открыло новый путь для изучения модуляризации, что необходимо для коммерциализации прозрачных кремниевых солнечных элементов.

"Мы планируем продолжить дальнейшие исследования, чтобы прозрачные солнечные батареи могли стать ключевой технологией в экологически чистой будущей энергетической отрасли", — отметили ученые.

Конструкция all-back-contact не только демонстрирует высокую эффективность преобразования энергии в солнечных панелях, но и обеспечивает беспрепятственную видимость. Примечательно, что ABC-прозрачные солнечные элементы c-Si достигли пикового КПД 15,8% при сохранении среднего видимого пропускания 20%. Благодаря бесшовному соединению ячеек выходное напряжение и мощность были систематически настроены от 0,64 В и 15,8 мВт (для ячейки размером 1 кв. см) до 10,0 В и 235 мВт (для модуля размером 16 кв. см).

Ранее мы писали о том, что солнечные панели будут работать лучше благодаря специальной спирали. Солнечные батареи нового типа сохранили 92% своей первоначальной эффективности преобразования энергии после 200 циклов при температуре −40 °C и 85 °C в течение 1200 часов.