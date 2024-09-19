Солнечные панели будут работать лучше благодаря специальной спирали: что предложили ученые

Солнечные батареи нового типа сохранили 92% своей первоначальной эффективности преобразования энергии после 200 циклов при температуре −40 °C и 85 °C в течение 1200 часов.

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Группа ученых под руководством Школы инженерии Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработала новый хирально-структурированный интерфейс в перовскитных солнечных элементах. Он повышает надежность и эффективность преобразования энергии, прокладывая путь к коммерциализации таких панелей, пишет scitechdaily.com.

Ученые вставили хирально-структурированные прослойки на основе R-/S-метилбензиламмония между перовскитным поглотителем и слоем электронного транспорта, чтобы создать прочный, эластичный гетероинтерфейс. Инкапсулированные солнечные батареи сохранили 92% своей первоначальной эффективности преобразования энергии после 200 циклов при температуре −40 °C и 85 °C в течение 1200 часов, протестированных в соответствии со стандартами солнечных элементов Международной электротехнической комиссии (IEC) 61215.

"Интересные механические свойства хиральных материалов связаны со спиральной упаковкой их субъединиц, которая напоминает механическую пружину", — сказала соавтор исследования, доктор Дуань Тяньвэй. — "Включение хирально-структурированного промежуточного слоя в интерфейс устройства делает перовскитный солнечный элемент более механически прочным и адаптируемым в различных рабочих состояниях".

Это поможет в коммерциализации перовскитных солнечных батарей, уверены ученые. Если им удастся преодолеть проблему надежности, то перовскитные фотоэлементы будут продаваться на мировом рынке повсеместно.

Это также открывает большие перспективы для будущего солнечной энергетики. С потенциалом повышения надежности и эффективности преобразования энергии перовскитные солнечные панели могут стать еще более надежными в различных погодных условиях, обеспечивая непрерывную генерацию электроэнергии в течение длительных периодов времени.

Ранее мы писали, что ученые создали особую плитку с солнечными батареями. Немецкие исследователи представили стеклянную фотоэлектрическую плитку, которую можно устанавливать на крышах и питать дом или подключать к тепловому насосу. Это позволяет снизить потребление энергии на 20%.