Сонячні панелі працюватимуть краще завдяки спеціальній спіралі: що запропонували вчені

Сонячні батареї нового типу зберегли 92% своєї первісної ефективності перетворення енергії після 200 циклів за температури -40 °C і 85 °C протягом 1200 годин.

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Група вчених під керівництвом Школи інженерії Гонконзького університету науки і технологій (HKUST) розробила новий хірально-структурований інтерфейс у перовскітних сонячних елементах. Він підвищує надійність і ефективність перетворення енергії, прокладаючи шлях до комерціалізації таких панелей, пише scitechdaily.com.

Вчені вставили хірально-структуровані прошарки на основі R-/S-метилбензиламонію між перовскітним поглиначем і шаром електронного транспорту, щоб створити міцний, еластичний гетероінтерфейс. Інкапсульовані сонячні батареї зберегли 92% своєї первісної ефективності перетворення енергії після 200 циклів при температурі -40 °C і 85 °C протягом 1200 годин, протестованих відповідно до стандартів сонячних елементів Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) 61215.

"Цікаві механічні властивості хіральних матеріалів пов'язані зі спіральним пакуванням їхніх субодиниць, що нагадує механічну пружину", — сказала співавторка дослідження, доктор Дуань Тяньвей. — "Включення хірально-структурованого проміжного шару в інтерфейс пристрою робить перовскітний сонячний елемент більш механічно міцним і адаптованим у різних робочих станах".

Це допоможе в комерціалізації перовскітних сонячних батарей, впевнені вчені. Якщо їм вдасться подолати проблему надійності, то перовскітні фотоелементи продаватимуться на світовому ринку повсюдно.

Це також відкриває великі перспективи для майбутнього сонячної енергетики. З потенціалом підвищення надійності та ефективності перетворення енергії перовскітні сонячні панелі можуть стати ще більш надійними в різних погодних умовах, забезпечуючи безперервну генерацію електроенергії протягом тривалих періодів.

Раніше ми писали, що вчені створили особливу плитку з сонячними батареями. Німецькі дослідники представили скляну фотоелектричну плитку, яку можна встановлювати на дахах і живити будинок або підключати до теплового насоса. Це дає змогу знизити споживання енергії на 20%.