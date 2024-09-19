Зарядку можна викинути: сонячні панелі замінять екрани і живитимуть смартфони чистою енергією

Новий тип прозорого сонячного елемента забезпечує високу ефективність і зберігає властивості безбарвності та прозорості, завдяки конструкції all-back-contact.

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Вчені зі Школи енергетики та хімічної інженерії (UNIST) розробили метод, який може безпосередньо постачати сонячну енергію від скла. Мобільні пристрої зможуть живитися без зарядних пристроїв. Про це пише портал Interesting Engineering.

Нова технологія, названа безшовною модуляризацією, усуває зазори між пристроями без використання металевих дротів. Нещодавно розроблений прозорий модуль сонячної батареї розміром 16 кв. см має високу ефективність у діапазоні від 20% до 14,7%. Він також зміг зарядити смартфон за допомогою природного сонячного світла і довів можливість використання екрана невеликого мобільного пристрою як джерела енергії.

Новий тип прозорого сонячного елемента забезпечує високу ефективність і зберігає властивості безбарвності та прозорості, завдяки конструкції "all-back-contact" — ABC, яка розміщує всі компоненти сонячного елемента на задній стороні. Дослідження відкрило новий шлях для вивчення модуляризації, що необхідно для комерціалізації прозорих кремнієвих сонячних елементів.

"Ми плануємо продовжити подальші дослідження, щоб прозорі сонячні батареї могли стати ключовою технологією в екологічно чистій майбутній енергетичній галузі", — зазначили вчені.

Конструкція all-back-contact не тільки демонструє високу ефективність перетворення енергії в сонячних панелях, а й забезпечує безперешкодну видимість. Примітно, що ABC-прозорі сонячні елементи c-Si досягли пікового ККД 15,8% при збереженні середнього видимого пропускання 20%. Завдяки безшовному з'єднанню осередків вихідна напруга і потужність були систематично налаштовані від 0,64 В і 15,8 мВт (для осередку розміром 1 кв. см) до 10,0 В і 235 мВт (для модуля розміром 16 кв. см).

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі працюватимуть краще завдяки спеціальній спіралі. Сонячні батареї нового типу зберегли 92% своєї первісної ефективності перетворення енергії після 200 циклів при температурі -40 °C і 85 °C протягом 1200 годин.