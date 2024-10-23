Дешевле и эффективнее: "революционные" солнечные панели зарядят гаджеты на ходу (фото)

Сверхтонкие солнечные панели можно нанести на поверхность зданий, машин и даже на одежду, чтобы поддерживать постоянный уровень заряда устройств.

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Ученые из Национального центра тонкопленочных кластеров (NTCF) по перспективным функциональным материалам в Оксфорде создают сверхтонкие солнечные панели из перовскитов, которые позволят заряжать гаджеты на ходу. Об этом пишет BBC.

Исследователи отмечают, что солнечные панели на основе перовскита дешевле и эффективнее тех, что изготовлены исключительно из кремния, и их можно производить в меньших размерах. Новые панели будут беспроводными и будут крепиться непосредственно к устройствам.

Портативная солнечная панель из перовскитов Фото: BBC

"По сути будет означать, что вы сможете генерировать электроэнергию в большем количестве мест", — отметил профессор Генри Снайт с физического факультета Оксфордского университета.

Ожидается, что разрабатываемая технология сможет поддерживать постоянный, хотя и низкий уровень заряда устройств. Ученые полагают, что эти панели могут быть достаточно тонкими и гибкими, чтобы ними можно было покрыть поверхность зданий, автомобилей и одежды.

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Как объясняют в издании, разработка объединяет несколько поглощающих свет слоев в один солнечный элемент. Это значит, что перовскиты могут использовать более широкий диапазон светового спектра, соответственно генерируя больше энергии, чем традиционные панели из того же количества света.

Исследователи надеются, что в будущем их "революционные" панели позволят сократить потребность в специализированных солнечных электростанциях. Более того, частная компания Oxford PV, созданная на базе университетской исследовательской группы, уже производит первые коммерческие продукты с использованием этой технологии.

"В этом году начинается переход от лабораторий к промышленности", — отметил профессор Генри Снайт.

Напомним, обозреватель техники Джон Веласко протестировал шляпу EcoFlow Power Hat, пытаясь зарядить от нее свой смартфон Samsung Galaxy S24 Plus на пляже.

Также сообщалось, что японская компания Kyosemi выпустила новаторскую сферическую батарею, которая поглощает солнечный свет со всех сторон.