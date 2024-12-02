Сделает из автомобиля генератор энергии: создана "солнечная краска" с КПД 20%

Ожидается, что солнечные модули от Mercedes-Benz толщиной всего 5 микрометров смогут покрывать все внешние поверхности машины, независимо от формы или угла.

Компания Mercedes-Benz заявила, что в настоящее время проводит оценку эффективности "солнечной краски", которая являет собой некремниевое фотоэлектрическое покрытие, предназначенное для выработки электроэнергии транспортными средствами. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что новое покрытие состоит из "инновационных солнечных модулей" толщиной всего 5 микрометров и весом 50 граммов на квадратный метр, бесшовно нанесенных на кузов автомобиля, как тончайшая паста. Его можно наносить на любую подложку, а защитный слой представляет собой новый тип краски на основе наночастиц, которая пропускает 94% солнечной энергии.

На данный момент Mercedes-Benz работает над тем, чтобы "солнечная краска", могла покрывать все внешние поверхности машины, независимо от формы или угла. Заявленная эффективность покрытия (КПД) — 20%.

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По данным компании, в Штутгарте (Германия) внедорожник среднего размера с площадью "солнечного" покрытия 11 квадратных метров может генерировать достаточно энергии, чтобы проехать до 12 000 км в год при идеальных условиях солнечного излучения.

Производитель также уточнил что "солнечная краска" не содержит редкоземельных элементов или кремния. Материал изготовлен из нетоксичного, легкодоступного сырья и подлежит вторичной переработке. Он также значительно дешевле в производстве, чем обычные солнечные модули.

Напомним, американская компания GoSun представила зарядное устройство для электромобилей EV Solar Charger, которое являет собой раскладной набор солнечных батарей, покрывающих большую часть поверхности машины.

В свою очередь ученые из Национального центра тонкопленочных кластеров (NTCF) по перспективным функциональным материалам в Оксфорде создают сверхтонкие солнечные панели из перовскитов, которые позволят заряжать гаджеты на ходу.