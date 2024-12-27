Китай получит 506 000 тонн "энергии для электромобилей": что известно о новом проекте

Ожидаться, что литиевый рудник Goulamina будет работать более 23 лет, произведя за это время 15,6 млн тонн концентрата сподумена.

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Крупнейшая китайская компания по производству лития Ganfeng Lithium объявила о запуске первой фазы своего литиевого рудника Goulamina на юге Бугуни. Об этом пишет Interesting Engineering.

Проект Goulamina, расположенный примерно в 93 150 километрах к югу от столицы Мали Бамако, является одним из крупнейших в мире неиспользованных запасов лития в твердых породах. В рамках первой фазы компания намерена получать 506 000 тонн лития в год. На втором этапе объем производства планируют нарастить в два раза — до 1 миллиона тонн.

Ожидается, что рудник будет работать более 23 лет, произведя за это время 15,6 млн тонн концентрата сподумена. Новая лицензия на добычу охватывает 100 квадратных километров, что составляет примерно одну десятую площади Гонконга.

Ранее компания Ganfeng Lithium и являющаяся крупнейшим производителем лития в Китае, приобрела 40% акций компании Mali Lithium, владельца проекта Goulamina, у австралийской Leo Lithium с потенциалом полного выкупа.

Как отмечают в издании, Китай лидирует на мировом рынке электромобилей, обеспечивая около 60% мировых поставок автомобилей с питанием от аккумуляторов. На КНР также приходится 77% всех аккумуляторов для электромобилей в мире.

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Исследователи из Нанкинского университета в Китае текущие запасы лития могут иссякнуть уже к 2029 году из-за растущего спроса на электромобили и технологии возобновляемой энергии. Чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос, ученые разрабатывают инновационные способы извлечения лития из низкокачественных рассолов, включая морскую воду и соленые озера.

Напомним, российская компания "Газпром" изучает возможность добычи водорода из недр в Восточной Сибири, однако ставка на производство водорода может повлечь за собой ограничение экспорта российского газа.

Также сообщалось, что стартап CarbonX из Амстердама привлек 4 млн евро на промышленное производство нового анодного материала, который может помочь Европе снизить зависимость от поставок графита для аккумуляторов из Китая.