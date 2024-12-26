Россия может "перекрыть газ для мира": это связано с производством другого вида энергии

Месторождения в Восточной Сибири содержат не только метан, но и водород, который образуется в естественных условиях и вместе с другими газами глубоко под землей.

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Российская компания "Газпром" изучает возможность добычи водорода из недр в Восточной Сибири, однако ставка на производство водорода может повлечь за собой ограничение экспорта российского газа. К такому выводу пришли в издании ECONews.

Как отмечают в издании, водород, особенно низкоуглеродистый белый водород, считается перспективной альтернативой традиционному ископаемому топливу. Он широко используется во всем мире на фоне стремления к использованию "зеленой" энергии.

По данным портала, месторождения Восточной Сибири, особенно такие, как Чаяндинское и Ковыктинское, содержат не только метан, но и водород. Он образуется в естественных условиях и вместе с другими газами глубоко под землей. Если метан добывается целенаправленно для рынка, то водород может стать побочным продуктом этого процесса.

На Международной конференции по водородной энергетике в октябре 2024 года гендиректор "Газпрома" Константин Романов заявил, что компания уже изучает, как производится этот природный водород.

При этом в издании отметили, что идея получения природного водорода через "Газпром" имеет ряд технических и экономических барьеров. В частности, речь идет об отсутствии устойчивого рынка сбыта водорода на мировом уровне и высокой себестоимости добычи. Кроме того, существующие мощности и оборудование на газовых месторождениях Восточной Сибири сконфигурированы для добычи газа, а не водорода.

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Триллионы тонн подземного водорода могли бы обеспечивать Землю энергией на протяжении 1000 лет

Автор статьи подчеркнул, что если "Газпром" изменит свой подход к использованию технологий, сфокусировавшись на добыче водорода, то Россия может "перекрыть газ миру". РФ является одним из ведущих производителей природного газа, поэтому переход на производство водорода повлияет на то, как Москва будет работать со своими газовыми месторождениями. Это, в свою очередь, может означать сокращение экспорта российского газа.

"Хотя производство природного водорода в настоящее время находится в зачаточном состоянии, нет никаких сомнений в том, что этот ресурс может занять важное место в международном энергетическом балансе в будущем", — заключили в издании.

Напомним, группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.

В свою очередь исследователи из Аргоннской национальной лаборатории и Йельского университета раскрыли сложную структуру биогибридного катализатора, который превращает свет в водородное топливо.