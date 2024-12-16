Триллионы тонн подземного водорода могли бы обеспечивать Землю энергией на протяжении 1000 лет

Геологический водород может стать первичным источником энергии с низким уровнем выбросов углерода.

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Исследование, проведенное Геологической службой США, предполагает, что Земля может содержать около 6,2 трлн т водорода в породах и подземных резервуарах. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследователи утверждают, что всего лишь часть этого огромного количества газообразного водорода может снизить зависимость людей от ископаемого топлива.

Образованный в ходе естественных геохимических процессов на Земле, геологический водород может удовлетворить множество потребностей. Пока что он был обнаружен всего в нескольких местах, включая Албанию и Мали.

Недавнее исследование утверждает, что эти запасы могут простираться по всему миру. Хотя ожидается, что большая часть водорода будет находиться слишком глубоко или слишком далеко от берега, чтобы к нему можно было получить доступ.

Некоторые из запасов, вероятно, слишком малы, чтобы извлекать их экономически выгодным способом, подозревают исследователи. Однако результаты показывают, что водорода более чем достаточно.

Исследователи утверждают, что геологический водород может быть низкоуглеродным первичным энергетическим ресурсом; однако величина запасов недр Земли еще не оценена. Знания о наличии и поведении природного водорода на Земле были объединены с информацией из геологических аналогов для построения модели баланса массы для прогнозирования потенциала ресурсов.

Исследование прогнозирует широкий диапазон значений для потенциального ресурса водорода на месте (от 103 до 1010 млн метрических тонн (Мт) с наиболее вероятным значением ~5,6 × 106 Мт. Хотя большая часть этого водорода, вероятно, будет нецелесообразно извлекать, небольшая доля или два процента (например, 1 × 105 Мт) будет поставлять прогнозируемый водород, необходимый для достижения нулевых выбросов углерода в течение ~200 лет.

Это количество водорода содержит больше энергии (~1,4 × 1016 МДж), чем все доказанные запасы природного газа на Земле (~8,4 × 1015 МДж). Результаты исследования показывают, что, согласно исследованию, необходимы дальнейшие исследования для понимания потенциала геологических ресурсов водорода.

Исследователи разработали модель для оценки размера этих резервуаров в глобальном масштабе, объединив предварительное понимание того, как возникает и ведет себя водород, с геологическими данными. Эта модель предполагает, что под поверхностью может скрываться до 5,6 × 106 Мт водорода.

Профессор Билл Макгуайр, ученый-геолог из Университетского колледжа Лондона (UCL), рассказал, что для сбора водорода в масштабах, необходимых для сокращения выбросов и решения чрезвычайной климатической ситуации, потребуется масштабная глобальная инициатива, на которую у нас просто нет времени.

Также сообщалось, что Гонконг может стать первым городом в мире, который будет полностью работать на водородной энергии.