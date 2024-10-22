Уже известен город, который будет работать на 100% на водороде: тесты превзошли прогнозы

Преимуществом Гонконга в переходе на водородную энергетику является поддержка правительства в экспериментальных проектах, которые нацелены на использование водорода в различных условиях.

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Гонконг может стать первым городом в мире, который будет полностью работать на водородной энергии. Компания HK Electric строит новые установки на электростанции Lamma, которая будет введена в эксплуатацию к 2029 году. Об этом пишет издание ecoticias.com.

Эти установки в основном работают на газе, они предназначены для использования водорода в качестве топлива, чтобы помочь Гонконгу продвинуться к своим целям декарбонизации. Это не только минимизирует выбросы, но и обеспечивает повышенную производительность.

Другим преимуществом Гонконга в переходе на водородную энергетику является поддержка правительства в экспериментальных проектах, которые нацелены на использование водорода в различных условиях. По состоянию на март 2024 года было одобрено девять экспериментальных проектов. От поставок водородной энергии на строительную площадку до извлечения водорода для зарядных станций электромобилей, эти испытания демонстрируют, как водород может применяться в различных секторах экономики. Среди участников тестов была Towngas, — крупный поставщик газа в город.

Благодаря сотрудничеству с другими партнерами, такими как компании Padel sports и China State Construction Engineering, город смог экспериментировать с использованием водорода в различных секторах. Эти проекты уже реализуются, и поскольку Гонконг прокладывает путь к использованию водорода в качестве надежного и устойчивого источника энергии, вероятно, последуют и другие проекты.

Пилотные испытания в городе показали, что водород эффективнее и чище, чем первоначально предполагалось, по крайней мере на ранних стадиях. Универсальность водородных ресурсов как для питания городской инфраструктуры, так и в качестве источника энергии для транспорта предполагает, что водород может стать важным "строительным блоком" энергетического сектора города.

К 2035 году с постепенным отказом от угля выбросы углерода в Гонконге должны быть значительно сокращены. Технология не только доказала свою работоспособность, но и создала новые горизонты для формирования экономики.

Чем больше водородных проектов будет одобрено и запущено в эксплуатацию, тем больше город может потенциально превратиться в центр притяжения водородной промышленности с инвесторами и специалистами со всего мира. Эти экологические воздействия в сочетании с возможными экономическими выгодами делают опыт Гонконга в области водорода примером, на котором могут учиться другие города, заинтересованные в движении к декарбонизации.

Ранее писали, что водородные солнечные панели изменят энергетику. Панели от SunHydrogen экологичнее обычных методов производства водорода, а также дешевле в установке и транспортировке.