"Будущее уже наступило": как водородные солнечные панели изменят энергетику (фото)

Панели от SunHydrogen экологичнее обычных методов производства водорода, а также дешевле в установке и транспортировке.

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Американская компания SunHydrogen готовится провести пилотную демонстрацию своих "зеленых" водородных солнечных панелей в коммерчески значимом масштабе 1 м². Об этом говорится на официальном сайте компании.

В SunHydrogen официально объявили о начале работ по изготовлению и тестированию новых крупномасштабных панелей, преобразующих солнечную энергию в водород. Параллельно компания работает над защитой панелей от химической коррозии. Кроме того, SunHydrogen завершает подготовку площадок для масштабных демонстрационных опытных установок.

Также сообщается, что специалисты SunHydrogen разработали инновационные безмембранные корпуса для водородных панелей. Они позволят безопасно разделять водород и кислород без мембран, значительно снижая стоимость и исключая использование фторированных соединений.

Структура панели SunHydrogen Фото: SunHydrogen

Ранее водородные панели SunHydrogen площадью 100 см² были протестированы в научно-исследовательском центре Honda в Японии, продемонстрировав эффективность преобразования солнечной энергии в водородную на уровне 10,8%.

"Насколько нам известно, такого уровня эффективности не достигала ни одна другая компания, использующая экономически эффективные полупроводниковые материалы, погруженные в воду", — сказал главный научный сотрудник SunHydrogen доктор Сайед Мубин.

На сайте SunHydrogen сказано, что данная технология может способна кардинально изменить существующую энергетическую экономику, включая сферы транспорта, промышленности и судоходства, где в основном используется ископаемое топливо. В компании утверждают, что водородные солнечные панели могут производиться массово и внедряться по всему миру как локально, так и в виде больших ферм.

Как отмечает производитель, нынешние методы производства водорода экологически небезопасны. Почти весь водород сегодня производится с использованием ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и природный газ, которые увеличивают выбросы углерода. Кроме того, широкое внедрение традиционных технологий электролиза требует больших затрат.

Преимущества водородных панелей Фото: SunHydrogen

В свою очередь панели SunHydrogen лишены этих недостатков. Разработка имеет нулевой углеродный след и требует меньше вложений в транспорт и доставку. Технология напрямую использует электрические заряды, создаваемые солнечным светом, для генерации водорода, наша поэтому не зависит от электросети и не требует дорогостоящей силовой электроники, как обычные электролизеры.

"Метод SunHydrogen эффективен, экономичен и по-настоящему экологичен. Будущее уже наступило", — утверждают в компании.

Напомним, китайская компания China Petroleum & Chemical Corporation представила свой пилотный проект Green Hydrogen по производству водорода на солнечной энергии в Китае. На объекте объединены солнечные электростанции и усовершенствованные системы для производства водорода, его хранения и транспортировки.

В свою очередь в США действует инициатива по производству водорода SoHyCal, которая также предусматривает получение водорода путем электролиза, полностью обеспечиваемым за счет возобновляемых источников энергии.