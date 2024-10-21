"Майбутнє вже настало": як водневі сонячні панелі змінять енергетику (фото)

Панелі від SunHydrogen екологічніші за звичайні методи виробництва водню, а також дешевші в установці та транспортуванні.

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Американська компанія SunHydrogen готується провести пілотну демонстрацію своїх "зелених" водневих сонячних панелей у комерційно значущому масштабі 1 м². Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

У SunHydrogen офіційно оголосили про початок робіт з виготовлення та тестування нових великомасштабних панелей, що перетворюють сонячну енергію на водень. Паралельно компанія працює над захистом панелей від хімічної корозії. Крім того, SunHydrogen завершує підготовку майданчиків для масштабних демонстраційних дослідних установок.

Також повідомляється, що фахівці SunHydrogen розробили інноваційні безмембранні корпуси для водневих панелей. Вони дадуть змогу безпечно розділяти водень і кисень без мембран, значно знижуючи вартість і виключаючи використання фторованих сполук.

Структура панелі SunHydrogen Фото: SunHydrogen

Раніше водневі панелі SunHydrogen площею 100 см² були протестовані в науково-дослідному центрі Honda в Японії, продемонструвавши ефективність перетворення сонячної енергії у водневу на рівні 10,8%.

"Наскільки нам відомо, такого рівня ефективності не досягала жодна інша компанія, що використовує економічно ефективні напівпровідникові матеріали, занурені у воду", — сказав головний науковий співробітник SunHydrogen доктор Саєд Мубін.

На сайті SunHydrogen сказано, що ця технологія може здатна кардинально змінити наявну енергетичну економіку, включно зі сферами транспорту, промисловості та судноплавства, де переважно використовується викопне паливо. У компанії стверджують, що водневі сонячні панелі можуть вироблятися масово і впроваджуватися по всьому світу як локально, так і у вигляді великих ферм.

Як зазначає виробник, нинішні методи виробництва водню екологічно небезпечні. Майже весь водень сьогодні виробляється з використанням викопного палива, як-от нафта, вугілля і природний газ, які збільшують викиди вуглецю. Крім того, широке впровадження традиційних технологій електролізу вимагає великих витрат.

Переваги водневих панелей Фото: SunHydrogen

Своєю чергою панелі SunHydrogen позбавлені цих недоліків. Розробка має нульовий вуглецевий слід і вимагає менше вкладень у транспорт і доставку. Технологія безпосередньо використовує електричні заряди, створювані сонячним світлом, для генерації водню, наша тому не залежить від електромережі та не потребує дорогої силової електроніки, як звичайні електролізери.

"Метод SunHydrogen ефективний, економічний і по-справжньому екологічний. Майбутнє вже настало", — стверджують у компанії.

Нагадаємо, китайська компанія China Petroleum & Chemical Corporation презентувала свій пілотний проєкт Green Hydrogen з виробництва водню на сонячній енергії в Китаї. На об'єкті об'єднані сонячні електростанції та вдосконалені системи для виробництва водню, його зберігання і транспортування.

Своєю чергою у США діє ініціатива з виробництва водню SoHyCal, яка також передбачає отримання водню шляхом електролізу, який повністю забезпечується шляхом поновлюваних джерел енергії.