Перша у світі "воднева сонячна" панель у 1000 разів потужніша за звичайну: як цього досягли

Цей пристрій настільки футуристичний, що "ігнорує" сонячне світло, на відміну від звичайних кремнієвих батарей і працює зі світлом за іншим принципом.

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Левенський католицький університет (Бельгія) представив проєкт Solhyd, який пропонує виробництво особливих панелей для вироблення водню з тепла і вологого повітря. Про це повідомляє видання ecoticias.com.

Так звана воднева панель Solhyd працює на основі механізму, який відрізняє її від звичайної сонячної панелі та електролізерів. Пристрій об'єднує звичайну фотоелектричну батарею з іншим спеціально розробленим шаром, який генерує водень за рахунок адсорбції спеціальним матеріалом водяної пари з вологого повітря. Водяна пара збирається всередині панелі, а під впливом сонячного світла фотоелектрохімічний осередок розкладає її на водень і кисень. Пристрій настільки футуристичний, що "ігнорує" сонячне світло, на відміну від звичайних кремнієвих батарей і працює зі світлом за іншим принципом.

Одним із важливих компонентів цієї системи є мембрана, яка має унікальну можливість збирати та фокусувати водяну пару в конверсійній комірці. Електрика з верхнього шару використовується для перетворення каталізаторів, а ті, своєю чергою, розщеплюють витягнуте повітря і молекули води. Цей процес відбувається незалежно від наявності води, а також не прив'язаний до електромережі, що робить його автономною системою для генерації водню.

Один модуль Solhyd може генерувати близько 6 кг водню на рік у північно-західному європейському кліматі. Якщо порівняти з сонячною електростанцією на даху, яка вдвічі менша і має 20 водневих панелей, то на рік вона може генерувати від 120 кг до 240 кг водню, що відповідає приблизно від 4 МВт*год до 8 МВт*год водневої енергії.

Панелі працюють з піковою ефективністю 15%, для реальної ефективності мета становить 12% і вище і можуть похвалитися кількома примітними особливостями. Наприклад, вони підходять для використання з більшістю комерційних фотоелектричних модулів на ринку і виготовлені з високоякісних матеріалів. Це спрощує інтеграцію з іншими сонячними системами, особливо з сучасними моделями.

Виробнича потужність така: кожна панель здатна генерувати до 250 л водню на день за умови оптимізації. Річний вихід водню з батарей, встановлених на даху площею 1000 кв. м, становить від 2 до 4 т. Продуктивність багато в чому визначається кількістю сонячного випромінювання.

Раніше ми писали, що вчені зробили прорив, придумавши ефективний метод виробництва водневого палива. Дослідники використовували ШІ для того, щоб "зелена" енергетика стала ще більш доступною.