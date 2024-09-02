Первая в мире "водородная солнечная" панель 1000 раз мощнее обычной: как этого достигли

Это устройство настолько футуристично, что "игнорирует" солнечный свет, в отличие от обычных кремниевых батарей и работает со светом по другому принципу.

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Левенский католический университет (Бельгия) представил проект Solhyd, который предлагает производство особых панелей для выработки водорода из тепла и влажного воздуха. Об этом сообщает издание ecoticias.com.

Так называемая водородная панель Solhyd работает на основе механизма, который отличает ее от обычной солнечной панели и электролизеров. Устройство объединяет обычную фотоэлектрическую батарею с другим специально разработанным слоем, который генерирует водород за счет адсорбции специальным материалом водяного пара из влажного воздуха. Водяной пар собирается внутри панели, а по причине воздействия солнечного света фотоэлектрохимическая ячейка разлагает его на водород и кислород. Устройство настолько футуристично, что "игнорирует" солнечный свет, в отличие от обычных кремниевых батарей и работает со светом по другому принципу.

Одним из важных компонентов этой системы является мембрана, которая имеет уникальную возможность собирать и фокусировать водяной пар в конверсионной ячейке. Электричество из верхнего слоя используется для превращения катализаторов, а те, в свою очередь, расщепляют извлеченный воздух и молекулы воды. Данный процесс происходит независимо от наличия воды, а также не привязан к электросети, что делает его автономной системой для генерации водорода.

Один модуль Solhyd может генерировать около 6 кг водорода в год в северо-западном европейском климате. Если сравнить с солнечной электростанцией на крыше, которая вдвое меньше и имеет 20 водородных панелей, то в год она может генерировать от 120 кг до 240 кг водорода, что соответствует примерно от 4 МВт*ч до 8 МВт*ч водородной энергии.

Панели работают с пиковой эффективностью 15%, для реальной эффективности цель составляет 12% и выше и могут похвастаться несколькими примечательными особенностями. Например, они подходят для использования с большинством коммерческих фотоэлектрических модулей на рынке и изготовлены из высококачественных материалов. Это упрощает интеграцию с другими солнечными системами, особенно с современными моделями.

Производственная мощность такова: каждая панель способна генерировать до 250 л водорода в день при оптимизации. Годовой выход водорода с батарей, установленных на крыше площадью 1000 кв. м, составляет от 2 до 4 т. Производительность во многом определяется количеством солнечного излучения.

Ранее мы писали, что ученые совершили прорыв, придумав эффективный метод производства водородного топлива. Исследователи использовали ИИ для того, чтобы "зеленая" энергетика стала еще более доступной.