Ученые совершили прорыв, придумав эффективный метод производства водородного топлива

Исследователи использовали ИИ для того, чтобы "зеленая" энергетика стала еще более доступной.

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Ученые из Университета Саскачевана (Канада), что созданный искусственным интеллектом рецепт катализатора предлагает более эффективный метод производства водородного топлива. Таким образом ИИ помогает обеспечить более быстрый путь к тому, чтобы сделать "зеленую" энергию практичной для широкого использования, пишет interestingengineering.com.

Для производства "зеленого" водорода электричество, вырабатываемое из возобновляемых источников, пропускается между двумя металлическими электродами в воде, что приводит к выделению газов кислорода и водорода. Однако этот процесс является энергоемким и зависит от металлов, которые являются редкими и дорогими. Ученые искали оптимальный сплав, который смог бы действовать в качестве катализатора для достижения более эффективной и легко достижимой реакции.

Исследователи разработали компьютерную программу на базе ИИ, чтобы анализировать сотни миллионов параметров в поиске "кандидатов" на сплавы. ИИ-модель проанализировала более 36 000 комбинаций оксидов металлов с помощью виртуального моделирования, чтобы определить наиболее перспективные варианты. Затем был выбран и протестирован лучший вариант.

Команда также использовала сверхяркие рентгеновские лучи CLS, чтобы оценить эффективность катализатора во время реакции, и усовершенствованный источник фотонов. В итоге, сочетающий рутений, хром и титан в определенных пропорциях, оказалось самым подходящим. Данный сплав продемонстрировал в 20 раз большую стабильность и долговечность, чем эталонный металл, доказав свою долговечность и эффективность.

Хотя программа ИИ подает большие надежды, материал все еще требует тщательного тестирования, чтобы убедиться, что он хорошо работает в реальных условия. Исследователи надеются, что ИИ предоставит более быстрый путь к тому, чтобы сделать "зеленую" энергию практичной для широкого использования.

Ранее мы писали, что в Китае создали первый в мире полностью оптический ИИ-чип. Чип Taichi-II на порядок ускорил обучение оптических сетей, содержащих миллионы параметров, и повысил точность задач классификации на 40%.