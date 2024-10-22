Уже відоме місто, яке працюватиме на 100% на водні: тести перевершили прогнози

Перевагою Гонконгу в переході на водневу енергетику є підтримка уряду в експериментальних проєктах, які націлені на використання водню в різних умовах.

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Гонконг може стати першим містом у світі, яке повністю працюватиме на водневій енергії. Компанія HK Electric будує нові установки на електростанції Lamma, яка буде введена в експлуатацію до 2029 року. Про це пише видання ecoticias.com.

Ці установки в основному працюють на газі, вони призначені для використання водню як палива, щоб допомогти Гонконгу просунутися до своїх цілей декарбонізації. Це не тільки мінімізує викиди, а й забезпечує підвищену продуктивність.

Іншою перевагою Гонконгу в переході на водневу енергетику є підтримка уряду в експериментальних проєктах, які націлені на використання водню в різних умовах. Станом на березень 2024 року було схвалено дев'ять експериментальних проєктів. Від постачання водневої енергії на будівельний майданчик до вилучення водню для зарядних станцій електромобілів, ці випробування демонструють, як водень може застосовуватися в різних секторах економіки. Серед учасників тестів була Towngas, — великий постачальник газу в місто.

Завдяки співпраці з іншими партнерами, такими як компанії Padel sports і China State Construction Engineering, місто змогло експериментувати з використанням водню в різних секторах. Ці проєкти вже реалізуються, і оскільки Гонконг торує шлях до використання водню як надійного і стійкого джерела енергії, ймовірно, підуть і інші проєкти.

Пілотні випробування в місті показали, що водень ефективніший і чистіший, ніж спочатку передбачалося, принаймні на ранніх стадіях. Універсальність водневих ресурсів як для живлення міської інфраструктури, так і як джерела енергії для транспорту передбачає, що водень може стати важливим "будівельним блоком" енергетичного сектора міста.

До 2035 року з поступовою відмовою від вугілля викиди вуглецю в Гонконзі мають бути значно скорочені. Технологія не тільки довела свою працездатність, а й створила нові горизонти для формування економіки.

Що більше водневих проєктів буде схвалено і запущено в експлуатацію, то більше місто може потенційно перетворитися на центр тяжіння водневої промисловості з інвесторами і фахівцями з усього світу. Ці екологічні впливи в поєднанні з можливими економічними вигодами роблять досвід Гонконгу в галузі водню прикладом, на якому можуть вчитися інші міста, зацікавлені в русі до декарбонізації.

Раніше писали, що водневі сонячні панелі змінять енергетику. Панелі від SunHydrogen екологічніші за звичайні методи виробництва водню, а також дешевші в установці і транспортуванні.