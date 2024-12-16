Трильйони тонн підземного водню могли б забезпечувати Землю енергією протягом 1000 років

Геологічний водень може стати первинним джерелом енергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

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Дослідження, проведене Геологічною службою США, припускає, що Земля може містити близько 6,2 трлн т водню в породах і підземних резервуарах. Про це пише Interesting Engineering.

Дослідники стверджують, що всього лише частина цієї величезної кількості газоподібного водню може знизити залежність людей від викопного палива.

Утворений під час природних геохімічних процесів на Землі, геологічний водень може задовольнити безліч потреб. Поки що його було виявлено лише в кількох місцях, включно з Албанією та Малі.

Недавнє дослідження стверджує, що ці запаси можуть простягатися по всьому світу. Хоча очікується, що більша частина водню буде знаходитися занадто глибоко або занадто далеко від берега, щоб до нього можна було отримати доступ.

Деякі із запасів, ймовірно, занадто малі, щоб витягувати їх економічно вигідним способом, підозрюють дослідники. Однак результати показують, що водню більш ніж достатньо.

Дослідники стверджують, що геологічний водень може бути низьковуглецевим первинним енергетичним ресурсом; однак величина запасів надр Землі ще не оцінена. Знання про наявність і поведінку природного водню на Землі були об'єднані з інформацією з геологічних аналогів для побудови моделі балансу маси для прогнозування потенціалу ресурсів.

Дослідження прогнозує широкий діапазон значень для потенційного ресурсу водню на місці (від 103 до 1010 млн метричних тонн (Мт) з найімовірнішим значенням ~5,6 × 106 Мт. Хоча більшу частину цього водню, ймовірно, буде недоцільно витягувати, невелика частка або два відсотки (наприклад, 1 × 105 Мт) постачатиме прогнозований водень, необхідний для досягнення нульових викидів вуглецю протягом ~200 років.

Ця кількість водню містить більше енергії (~1,4 × 1016 МДж), ніж усі доведені запаси природного газу на Землі (~8,4 × 1015 МДж). Результати дослідження показують, що, згідно з дослідженням, необхідні подальші дослідження для розуміння потенціалу геологічних ресурсів водню.

Дослідники розробили модель для оцінки розміру цих резервуарів у глобальному масштабі, об'єднавши попереднє розуміння того, як виникає і поводиться водень, з геологічними даними. Ця модель передбачає, що під поверхнею може ховатися до 5,6 × 106 Мт водню.

Професор Білл Макгуайр, вчений-геолог з Університетського коледжу Лондона (UCL), розповів, що для збору водню в масштабах, необхідних для скорочення викидів і розв'язання надзвичайної кліматичної ситуації, знадобиться масштабна глобальна ініціатива, на яку у нас просто немає часу.

Також повідомлялося, що Гонконг може стати першим містом у світі, яке повністю працюватиме на водневій енергії.