Прощай, бензин: ученые смогли добыть водородное топливо из света

Ученые создали катализатор, благодаря которому возможно производство газообразного водорода — чистого и ценного источника энергии.

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Исследователи из Аргоннской национальной лаборатории и Йельского университета раскрыли сложную структуру биогибридного катализатора, который превращает свет в водородное топливо. Об этом пишет Interesting Engineering.

Катализатор объединяет фотосистему (PSI) с наночастицами платины и переносит электроны на наночастицы платины, способствуя производству газообразного водорода — чистого и ценного источника энергии. Подробный структурный анализ выявил точное расположение и конфигурацию наночастиц платины, связанных с PSI.

В ходе последних исследований было обнаружено, что наночастицы платины связываются в двух различных участках комплекса PSI. Это открытие дало важные сведения о механизме производства водорода и закложило основу для оптимизации производительности катализатора.

Структурные данные, полученные в ходе данного исследования, будут иметь решающее значение для определения направлений будущих усилий по повышению эффективности этого перспективного биогибридного катализатора. Имея эту исчерпывающую структурную информацию, исследователи теперь могут приступить к систематической разработке биогибрида.

Изменяя свойства белка PSI и регулируя характеристики платиновых наночастиц, ученые стремятся оптимизировать взаимодействие между этими компонентами и максимизировать выработку водорода. Это исследование представляет собой важный шаг на пути к использованию возможностей фотосинтеза для получения чистой энергии.

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