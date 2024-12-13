Прощавай, бензин: учені змогли добути водневе паливо зі світла

Учені створили каталізатор, завдяки якому можливе виробництво газоподібного водню — чистого і цінного джерела енергії.

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Дослідники з Аргоннської національної лабораторії та Єльського університету розкрили складну структуру біогібридного каталізатора, який перетворює світло на водневе паливо. Про це пише Interesting Engineering.

Каталізатор об'єднує фотосистему (PSI) з наночастинками платини і переносить електрони на наночастинки платини, сприяючи виробництву газоподібного водню — чистого і цінного джерела енергії. Докладний структурний аналіз виявив точне розташування і конфігурацію наночастинок платини, пов'язаних з PSI.

Під час останніх досліджень було виявлено, що наночастинки платини зв'язуються у двох різних ділянках комплексу PSI. Це відкриття дало важливі відомості про механізм виробництва водню і заклало основу для оптимізації продуктивності каталізатора.

Структурні дані, отримані під час цього дослідження, матимуть вирішальне значення для визначення напрямів майбутніх зусиль з підвищення ефективності цього перспективного біогібридного каталізатора. Маючи цю вичерпну структурну інформацію, дослідники тепер можуть приступити до систематичного розроблення біогібрида.

Змінюючи властивості білка PSI і регулюючи характеристики платинових наночастинок, вчені прагнуть оптимізувати взаємодію між цими компонентами і максимізувати вироблення водню. Це дослідження являє собою важливий крок на шляху до використання можливостей фотосинтезу для отримання чистої енергії.

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