Не только для энергии: в США запустят необычные проекты с солнечными панелями

Многие люди выступают против строительства больших солнечных электростанций станций. Новый проект Минэнерго США призван рассеять их опасения.

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Управление технологий солнечной энергетики Министерства энергетики США (DOE) выделит до 11 миллионов долларов на улучшение совместимости крупномасштабных солнечных установок (LSS) с дикой природой и сельским хозяйством в рамках программы "Солнечная энергия с выгодами для дикой природы и экосистемы". Об этом пишет pv magazine.

По данным Минэнерго США, за последние 10 лет в США открылось более 5 000 масштабных солнечных электростанций, и ожидается, что в следующем десятилетии рост продолжится. Несмотря на то, что солнечная энергия пользуется популярностью, разработчики называют общественную оппозицию серьезной проблемой.

Оппозиция проявляется во многих формах: от соседей, живущих рядом с солнечными станциями, до организованных групп и муниципальных советов, которые принимают законы, запрещающие подобные проекты. Люди опасаются, что рост количества солнечных станций может повлиять на среду обитания диких животных и сельскохозяйственные угодья, а также создать проблемы с землепользованием.

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Одна из целей новой программы Минэнерго США — внедрения стратегий, которые улучшают процессы размещения солнечных станций и оказывают благоприятное воздействие на дикую природу, экосистемы и сообщества, в которых расположены эти объекты. Финансирование будет направлено на поддержку исследований и разработок, техническую помощь и деятельность по привлечению заинтересованных сторон.

Ожидается, что в рамках программы будет выделено от трех до восьми грантов, каждый из которых составит от 1 до 3 миллионов долларов США.

Напомним, исследование компании EMM Consulting и агропромышленной группы Elders Rural Services показало, что овцы, пасущиеся на территории солнечных электростанций, могут давать более качественную шерсть, чем овцы, выпасаемые на традиционных сельскохозяйственных угодьях.

В свою очередь исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.