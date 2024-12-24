500 000 панелей на 1000 гектаров: экологи выступили против гигантской солнечной станции

Проект Coyote Creek Agrovoltaic Ranch может обеспечить чистой электроэнергией 45 000 домов, однако у него появились противники.

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Американская компания DE Shaw Renewable Investments намерена реализовать в Сакраменто (штат Калифорния) масштабный проект в области солнечной энергетики поз названием Coyote Creek Agrovoltaic Ranch, однако объект подвергся критике со стороны экологов. Об этом пишет портал Sacramento Bee.

По данным портала, Coyote Creek Agrovoltaic Ranch стоимостью 450 миллионов долларов будет включать 500 000 солнечных панелей, аккумуляторную систему хранения энергии на 100 МВт и займет более 1000 гектаров. Мощности солнечной станции хватит, чтобы обеспечить электроэнергией около 45 000 домов в Сакраменто.

При этом экологи считают, что огромная солнечная электростанция нанесет непоправимый вред местному ландшафту и животным, которые зависят от него. По их словам, подобные объекты нужны, однако не все территории подходят для их строительства.

"Вопрос в том, где, и это одно из худших мест, которые я видел", — сказал консультант по вопросам окружающей среды из организации Defenders of Wildlife Ким Дельфино о проекте Coyote Creek Agrovoltaic Ranch.

В свою очередь представители DE Shaw Renewable Investments заявили, что они вышли "за рамки нормативных требований", чтобы ограничить воздействие станции на местную природу. Проект проходит экологическую экспертизу, результаты которой, как ожидается, будут опубликованы в начале следующего года.

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Проект уже откладывался на несколько лет. В компании подчеркнули, что уже откладывала строительство на несколько лет. Первоначально станция должна была заработать в 2024 году, но позже проект переработан, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Новый проект предусматривает защиту двух ручьев, протекающих по территории, и выделение 1000 акров земли для постоянной природоохранной деятельности.

Одной из причин, по которой мы выбрали именно этот объект и потратили на него столько времени, было то, что он считался малоценным пастбищным угодьем", — заявил директор по развитию компании DE Shaw Renewable Investments Хай Мартин.

По оценкам энергетической компании, проект Coyote Creek Agrovoltaic Ranch позволит создать около 400 рабочих мест и сократить выбросы углерода на 200 000 тонн в год, что эквивалентно удалению с дорог около 70 000 автомобилей. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

Напомним, на крышах всемирно известных домов на берегу канала в Амстердаме вскоре будет разрешено устанавливать солнечные панели, что вызывало недовольство местных защитников культурного наследия.

Также сообщалось, что жители британской деревни Бернхоуп протестуют против строительства огромной солнечной электростанции, утверждая, что она испортит ландшафт и навредит природе.